Încă o condamnare definitivă la Înalta Curte pentru un fost „baron” PSD. Unde va munci în folosul comunităţii Adrian Duicu

UPDATE: Prin decizia pronunţată miercuri de Înalta Curte, rămân definitive dispoziţiile hotrărârii din 20 decembrie 2017 ale Curţii de Apel Bucureşti, atunci când, pe lângă pedeapsa cu suspendare, judecătorul l-a obligat pe Adrian Duicu să presteze muncă în folosul comunităţii pe o perioadă de 2 luni, la Primăria Orşova.

„În baza art.91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 2 ani ce constituie termen de supraveghere conform art.92 C. (…) Pe parcursul termenului de supraveghere, în baza art.93 alin.3 C. pr. pen. persoana condamnată va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe durata a 60 de zile în cadrul Primăriei Municipiului Orşova. Atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art.96 C. pen. privind cazurile de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei”, se arată în decizia de la fond.

Pe 29 ianuarie, ICCJ a rămas în pronunţare cu privire la apelul declarat de Adrian Duicu împotriva deciziei Curţii de Apel. Condamnat la 1 an şi 6 luni cu suspendare după ce făcea lobby pentru a obţine posturi „cu dedicaţie” pentru poliţişti, fostul şef al CJ Mehedinţi urmărea achitarea.

„Respinge, ca nefondate, apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie şi de inculpaţii Borugă Doina şi Duicu Ioan Adrian împotriva sentinţei penale nr. 254/F din data de 20 decembrie 2017 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 4878/2/2014 (2747/2014), privind şi pe intimaţii inculpaţi Rolea Elisabeta Zenovia, Ponea Constantin Ştefan, Popescu Constantin, Popescu Daniela Delia, Bădin Andrei Dan, Feraru Grigoriţa, Drăghia Valentina şi Stănoiu Cristian Damian”, se arată în decizia definitivă a ICCJ.

Acuzaţiile procurorilor DNA