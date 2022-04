ÎCCJ a decis excluderea unor probe din dosarul lui Nicolae Bănicioiu. Fostul ministru: Sunt oameni în România care îşi fac datoria

Judecătorii au constatat neregularitatea rechizitoriului în ceea ce priveşte descrierea unor fapte, a actelor materiale legate de infracţiunile de luare de mită şi complicitate la această infracţiune.

"În considerarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 22/2018, dispune, după rămânerea definitivă a încheierii, eliminarea din conţinutul rechizitoriului a conţinutului înregistrărilor cu privire la care s-a dispus excluderea, precum şi a oricăror referiri la acestea. IX. Cu drept de contestaţie pentru inculpaţi şi pentru procuror odată cu încheierea pronunţată conform art.346 Cod procedură penală. X. Stabileşte termen la data de 30 mai 2022, Sala Secţiei Penale, ora 09.00, cu citarea părţilor. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, astăzi, 28 aprilie 2022", se arată în decizia ÎCCJ.

Hotărârea nu este definitivă. Următorul termen al procesul a fost stabilit pentru 30 mai.

„Instanţa confirmă ceea ce am spus şi eu încă de la început, că această anchetă a fost făcută de un domn procuror efectiv din dorinţa domniei lui de a le da unora încă o neîncepere a urmăririi penale. A vrut să protejeze nişte oameni care aveau probleme cu legea şi găsise el un ţap ispăşitor, cumva. Însă, din fericire, în justiţia din România sunt şi oameni corecţi.Eu am spus că nu există nicio probă şi că acea anchetă a fost făcută din alte raţiuni, dar nu cele normale şi cele legale. Am zis de la început că merg în instanţă, unde, probabil, voi găsi oameni care să se aplece şi să citească dosarul. Mă aşteptam la această decizie şi repet: Sunt oameni în România care îşi fac datoria şi care nu fac jocuri şi combinaţii, cum a făcut domnul procuror de caz“, a declarat Nicolae Bănicioiu, pentru DC News