20 de aeronave din şapte ţări NATO, exerciţiu comun spectaculos în spaţiul aerian al României. Avioanele vor zbura la mică înălţime în zona Kogălniceanu

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că peste 20 de aeronave din şapte state membre ale NATO, precum şi sisteme de supraveghere aeriană şi apărare cu baza la sol participă, joi, în spaţiul aerian al României, la un exerciţiu comun de vigilenţă întărită (enhanced Vigilance Activities - eVA) condus de Comandamentul Aerian Aliat (NATO AIRCOM) din Germania.

Sursa citată a precizat că, pe timpul desfăşurării exerciţiului, aeronave de luptă româneşti şi aliate vor zbura la joasă înălţime, între orele 13.00-14.00, în zona localităţilor Mihail Kogălniceanu şi Capu Midia din judeţul Constanţa.

Conform unor surse, în prezent, misiunile de Poliţie Aeriană Întărită (Enhanced Air Policing) sub comandă NATO la graniţele României sunt realizate de 17 avioane F-16 A/B Fighting Falcon ale Forţelor Aeriene Române, 8 aeronave F-16 Fighting Falcon ale US Air Forces şi 4 aeronave F/A-18 Super Hornet, din cadrul Forţelor Navale ale Statelor Unite ale Americii în Europa şi 2 aparate F-35 Lightning II de generaţia a V-a ale US Air Force. Toate aceste aeronave vor decola în caz de urgenţă de pe Baza 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniţă” de la Borcea.

Lor li se alătură şi 8 aeronave Eurofighter Typhoon din cadrul Forţelor Aeriene Italiene, care constituie Detaşamentul Black Storm, 6 aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Germane şi 4 aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Regale Britanice (RAF) ce execută misiuni de poliţie aeriană de la Mihail Kogălniceanu. Toate aceste aeronave de luptă sunt ridicate prin rotaţie, dar zilnic pentru misiuni de patrulare.