Studentă eminentă cu paralizie cerebrală, jignită de doi şoferi de autobuz. Răspunsul societăţii de transport

Încă de când avea un an, Maria Teodora Dumitru a fost diagnosticată cu paralizie cerebrală şi tetrapareză spastică, însă afecţiunea teribilă şi multiplele obstacole nu a făcut-o să renunţe niciodată. Teo a refuzat constant să fie învinsă de un sistem din România pasiv, birocratic şi ineficient faţă de persoanele cu dizabilităţi. A intrat cu media 9,77 la Colegiul Naţional „Iulia Haşdeu”, clasa de Matematică - Informatică bilingv engleză, iar la bacalaureat a avut media 9,13. Teo a avut mereu note mari pe parcursul anilor de liceu. A luat şi examenul de la Cambridge cu punctaj foarte bun, având o diplomă ce atestă faptul că are nivelul C1 la limba engleză, unul foarte ridicat. „În liceu am făcut tot ceea ce fac liceenii obişnuiţi. În acest mediu, am învăţat că nu e nimic rău în a fi diferit. Am prins încredere în mine, iar acum ştiu că nu eu am o problemă, ci oamenii care nu mă văd pe mine pentru cine sunt”, povesteşte Maria Teodora Dumitru.

A învăţat singură spaniolă şi a fost acceptată fără probleme la o universitate de top din Madrid. Iar Spania este ţara care a făcut-o să se simtă „normală”. Facultatea unde studiază la Madrid are un departament special pentru studenţii cu dizabilităţi şi tot în capitala Spaniei, Teo poate merge singură şi la cursuri şi în oraş, în condiţiile în care în România a avut permanent nevoie de un însoţitor.

Maria Teodora Dumitru a refuzat să fie învinsă de sistemul birocratic şi pasiv din România FOTO: arhiva personală





Venită în această vară în vacanţă la Bucureşti, Teo s-a confruntat cu un episod revoltător discriminator. În seara de luni 18 iulie, Teo se întorcea de pe Calea Victoriei cu mama sa. A dorit să ia autobuzul 104 de la staţia Naţiunile Unite, numai că primul autobuz care a oprit, a refuzat să le ia, şoferul închizându-le efectiv uşa în nas. Un al doilea autobuz a oprit şi numai după mai multe parlamentări a acceptat cu greu să le ia pe Teo şi pe mama sa. Numai că în autobuz şoferul a înjurat-o pe mama sa. Revoltată de cele întâmplate, Teo a povestit tot incidentul pe „Teo on wheels”, pagina sa de Facebook, unde are peste 15.000 de urmăritori. Teo a precizat în postare şi numerele de înmatriculare ale celor două autobuze, iar postarea a devenit rapid virală, strângând mii de comentarii şi distribuiri.



„ Cer sancţiuni, şi nu doar din vorbe”

„Vi se pare normal că o persoană cu dizabilităţi să suporte astfel de comportamente din partea unor astfel de indivizi? Vi se pare normal ca aceste lucruri să se întâmple în 2022 într-o capitală europeană? Cer sancţiuni, şi nu doar din vorbe precum răspunsul generic primit la fiecare reclamaţie „vom lua măsuri". De ani de zile tot „luaţi măsuri", situaţia devenind şi mai gravă. De ani de zile se întâmplă aceleaşi lucruri. De ani de zile”, spune Teo revoltată.

„Adevărul” a luat legătura cu Maria Teodora Dumitru pentru a o întreba dacă a fost contactată de către reprezentanţii vreunei instituţii din Bucureşti după incidentul grav cu cei doi şoferi de autobuz ai Societăţii de Transport Bucureşti. „Deocamdată, personal, nu am primit nicio reacţie de la vreo instituţie publică. Mă bate gândul să mă stabilesc în Spania, însă deocamdată nu stiu sigur. Aş vrea să fac si rezidenţiatul tot în Spania, si apoi ma voi hotărî”, a declarat Maria Teodora Dumitru pentru „Adevărul”.

Cei doi şoferi, cercetaţi disciplinar

„Adevărul” a solicitat un punct de vedere oficial Societăţii de Transport Bucureşti privind comportamentul incalificabil al celor doi şoferi de autobuz. „Regretăm evenimentele petrecute în cursul zilei de 18 iulie, pe traseul liniei 104, în staţia Naţiunile Unite, unde doi şoferi ai S.T.B. au avut un comportament nepotrivit faţă de o tânără în scaun cu rotile. Aceste incidente pun într-o lumină nefavorabilă imaginea companiei şi vă asigurăm că scopul nostru nu este de a produce disconfort celor care utilizează mijloacele de transport în comun. Având în vedere incidentele pe care le-aţi adus în atenţia noastră, vă informăm că la nivelul S.T.B. SA s-a declanşat cercetarea disciplinară a celor doi conducători de vehicule. Nu tolerăm sub nicio formă comportamentul nepotrivit al salariaţilor ”, a precizat pentru „Adevărul” Adrian Criţ, director general al Societăţii de Transport Bucureşti SA.



Vă recomandăm să mai citiţi:

Învăţătoarea care a eliminat discriminarea la clasă. „Cel mai înalt nivel al educaţiei este toleranţa”



Legea prin care are loc pedepsirea incitării la ură pe motiv că o persoană face parte dintr-o anumită categorie, promulgată de Iohannis