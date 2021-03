Scapă de carantină locuitorii Sectorului 6? Ce spune primarul Ciprian Ciucu

Astăzi a avut loc o întâlnire utilă, cu caracter exploratoriu, să vedem ce măsuri putem lua noi la nivel local să venim în întâmpinarea Guvernului. Acum suntem în logica în care să luăm cât mai multe măsuri să nu ajungem în carantină.

Noi nu ne dorim să carantinăm Bucureştiul. De aceea trebuie să luăm măsuri suplimentare pentru a evita carantina. Am avut succes cu aceste măsuri, nu trebuie să slăbim ritmul şi trebuie să aplicăm aceleaşi măsuri recomandate de experţi”, a spus primarul Sectorului 6 al Capitalei.

„Primarul general şi primarii de sector suntem datori să venim cu măsuri. Foarte multă lume s-a relaxat, la nivelul populaţiei şi la nivelul autorităţilor. Ne gândim să dezinfectăm trenurile Metrorex, autobuzele RATB. Trebuie să limităm numărul de persoane care au acces în acelaşi timp în centre comerciale şi în mall-uri.

Trebuie să acţionăm pe mai multe planuri. Eu am o şedinţă cu Poliţia Locală, să reluăm controalele în centrele comerciale. Toată lumea s-a relaxat după un an de pandemie. Toată lumea a obosit. Eu am văzut că sunt restaurante, cluburi, diverse astfel de localuri în care nu se respectă reguile. Am văzut oameni în mall-uri care nu poartă mască.