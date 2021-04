Radu Mihaiu anunţă sprijin pentru comercianţii de la metrou, care nu ştiau că „cei care i-au adus acolo au făcut-o fără niciun drept”

Radu Mihaiu a prcizat că, după ce a discutat cu oamenii, cei mai mulţi au înţeles situaţia. „Cei care nu au înţeles deloc şi sunt în continuare foarte vocali sunt fix cei care au creat problema - liderii sindicali care luau caimacul afacerii ilegale”, a transmis primarul.

„Azi am început demolarea chioşcurilor ilegale în staţia de metrou Ştefan cel Mare. Aplicăm Legea, sfidată şi băgată sub preş de prea mult timp de către „intangibilii” vechiului sistem. Administraţia Domeniului Public şi Poliţia Locală din Sectorul 2 coordonează acţiunea de la metrou. Chioşcuri construite fără autorizaţie, ce pun în pericol siguranţa călătorilor şi care funcţionează pe baza unui contract expirat de 2 ani. Pentru orice om de bună credinţă astfel de lucruri sunt inadmisibile, dar posibile de ani de zile pentru „şmecherii” vechiului sistem. Şmecheri ce tratează metroul Bucureştean drept proprietatea lor privată. Şmecheri ce se cred „stat in stat” şi de neatins” a scris, miercuri, pe FAcebok, Radu Mihaiu.

Primarul a continuat: „Toţi suferim din cauza lor - călătorii care sunt puşi în pericol, instituţiile ţării care sunt vidate astfel de autoritate şi sens, DAR cel mai mult suferă nişte oameni care nu aveau de unde să ştie că cei care i-au adus acolo au făcut-o fără niciun drept”.

„Am discutat cu aceşti comercianţi. Nu meritau să fie puşi în această situaţie. Deşi nu le-a convenit că li s-a întrerupt activitatea, majoritatea au înţeles. Îi ajutăm să îşi strângă marfa. Îi ajutăm să îşi transporte bunurile oriunde au nevoie. Căutăm alternative pentru ei. Cei care nu au înţeles deloc şi sunt în continuare foarte vocali sunt fix cei care au creat problema - liderii sindicali care luau caimacul afacerii ilegale. Şi care acum se chinuie din răsputeri să blocheze acţiunea. Aceeaşi oameni care acum puţin timp au blocat metroul pentru aceste afaceri fără drept. Nu ne vom opri, aplicăm regulile care sunt valabile pentru toată lumea. Vremea „şmecherilor” intangibili apune. Azi, în Sectorul 2 Legea e lege”, a mai scris primarul.