Qreator by IQOS, casa creativităţii bucureştene

De-acum celebra adresă Aviatorilor 8A este spaţiu de expoziţii, dar şi de lucru, hub, atelier al artelor, de fapt, locul de unde se dă ora exactă a creativităţii artistice din Capitală. Oră exactă compusă din clipele de graţie ale unor minţi deschise, ale creatorilor şi ale creativilor, care funcţionează aici ca un browser cu multe tab-uri deschise, în acelaşi timp, la viteză maximă.

Cifrele vorbesc de la sine despre faptul că această reşedinţă pentru arte, de la cele vizuale la modă, polarizează tot mai mult interesul publicului: în 2019, Qreator a avut 38.790 de vizitatori şi a găzduit 327 de evenimente.

Best of 2019 la Qreator

Anul trecut, artiştii şi creatorii care au fost la Qreator au transformat fiecare eveniment într-un performance memorabil. Astfel, expoziţia Baugasm Solo Show a reunit posterele şi instalaţiile multimedia create de artistul vizual Vasjen Katro aka Baugasm. Acesta a fost prezent la vernisaj, astfel că destui fani norocoşi au plecat cu autograful lui Baugasm pe un poster. Unzip, un eveniment care a reprezentat o premieră pe ţară, l-a adus pe Alex Chinneck, unul dintre cei mai cunoscuţi artişti vizuali la nivel mondial, cu o instalaţie creată special pentru publicul din România, parte a conceptului Unzip Your World.

„(…) cred că cel mai important e ca oamenii să vadă operele noastre acolo unde le-am gândit noi să fie, să interacţioneze cu ele, să aibă parte de întreaga experienţă, iar ecranul nu-ţi poate oferi aşa ceva. Nu este doar o experienţă vizuală, este una fizică, şi, cumva, este şi o datorie (…) de a încuraja oamenii să iasă din case şi să fie o parte din comunitate în jurul acestor opere de artă, să fie împreună.” – Alex Chinnek, într-un interviu pentru Qreator.ro.

Spotlight - Festivalul Luminilor din Bucureşti a transformat clădirea în scenă deschisă de către cei de la Les Ateliers Nomad care au realizat proiecţii, cu ajutorul unei instalaţii de video-mapping pe clădire. Iar pe parcursul Nopţii Muzeelor, au fost animate 31 de lucrări ale unor pictori celebri, de la Ştefan Luchian la Nicolae Tonitza, evenimentul Romanian Living Paintings transformând tablourile în opere vii.

2020 la Qreator

Poziţionarea Qreator by IQOS ca un reper al lumii artistice şi creative bucureştene continuă şi în 2020. Este „the place to be” pentru toţi cei care doresc fie să se afirme, fie să se confirme.

Dacă în 2019, Qreator by IQOS a adunat sub umbrela Qollection şi a inspirat designeri renumiţi şi branduri să creeze colecţii speciale, înglobând obiecte vestimentare, accesorii minimaliste sau obiecte confecţionate din ceramică, în 2020, provocarea a fost adresată artiştilor emergenţi, celor care sunt în căutarea unei rampe de lansare. Artiştii din domenii precum design vestimentar, de accesorii şi obiecte, design & tech au fost invitaţi să îşi înscrie ideile online în competiţia Call for Artists, iar 12 dintre ei vor avea propriile lor colecţii.

Unele dintre cele mai aşteptate evenimente vor fi, aşa cum s-a întâmplat şi în 2019, cele pregătite de curatorii Institutului Qreator: Mirela Bucovicean, Lia Bugnar, Adrian Despot, Răzvan Exarhu, Marius Manole, Marius Chivu, Tudor Giurgiu, Echipa Apropo TV. Printre evenimentele curatoriate de celebrităţile Institutului Qreator va figura şi o piesă de teatru creată special pentru Qreator by IQOS şi care va fi pusă în scenă în acest spaţiu de către Lia Bugnar, ca regizor, şi Marius Manole, ca actor.

Statutul de partener creativ al TEDxBucharest vine cu mai multe evenimente din seria celebrelor conferinţe: TEDxWomen of Now, TEDxOpen Skies. Open Minds, TEDxBucharest. Creativitatea va fi, din nou, în centrul atenţiei prin happening-uri prilejuite de parteneriate deja tradiţionale cu Spotlight - Festivalul Luminilor, Noaptea Albă a Muzeelor şi Noaptea Albă a Galeriilor. Dar startul va fi dat de evenimentele dedicate lui Constantin Brâncuşi în a doua jumătate a lunii februarie. Această vilă interbelică splendid restaurată în care a locuit Mihail Oromolu, guvernator al Băncii Naţionale în perioada interbelică, este locul perfect în care să îl omagiem pe marele sculptor.

În concluzie, şi în 2020, Qreator by IQOS îşi continuă misiunea de a fi #homeofcreativity, de a inspira şi a influenţa modul în care vedem creativitatea. Dar, pe lângă aceasta, Qreator by IQOS este şi un suporter al viziunii Philip Morris despre un viitor fără fum.

„Qreator by IQOS este o oază de creativitate în centrul Bucureştiului, o colecţie de experienţe menite să inspire, să susţină şi să promoveze artistii si pasionaţii de artă. Cele peste 300 de evenimente din sfera culturală şi creativă şi zecile de mii de oameni care i-au trecut pragul în 2019 ne provoacă, dar ne şi dau puterea să facem lucrurile si mai bine în 2020. Şi în 2020, Qreator by IQOS este deschis celor care cred în puterea creativităţii, celor care doresc să-şi ducă la bun sfârşit ideile şi proiectele în care investesc cu atâta drag.”

Toate evenimentele organizate sau găzduite de Qreator by IQOS sunt acţiuni concrete, „cărămizi” care contribuie la viziunea unui viitor fără fum a companiei Philip Morris, şi putem spune că Qreator by IQOS este mai mult decât o clădire, este „Ambasada Schimbării” către un viitor mai bun.” – Bogdan Jurge, Senior Communication Manager, Philip Morris România