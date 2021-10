Primăria Sectorului 1 a câştigat în instanţă demolarea a 100 de construcţii ilegale. Clotilde Armand: Această listă evoluează

„La ora actuală, unde am acţionat prioritar, sunt pentru clădirile unde nu au niciun fel de autorizaţie de construcţie. Unde pur şi simplu nici nu există autorizaţie. (…) Trebuie să demolez 100 de clădiri. O mare parte vor fi demolate prin decizii de primar, o altă parte vor fi demolate cu ajutorul executorului judecătoresc. Această listă evoluează. S-a terminat vacanţa la Judecătorie. Lista va fi mai mare. Acum sunt 100, dar probabil că până la sfârşitul anului o să fie în plus încă 50 sau 100. Şi da, până la şfârşitul anului, primele 100 de construcţii ilegale o să fie demolate.”, a declarat Clotilde Armand pentru TVR 1, citată de G4 Media.

Până acum, administraţia locală a demolat primele doua construcţii făcute fără forme legale, iar luni primarul sectorului 1 anunţa că o persoană juridică din Sectorul 1 a primit cea mai mare amendă din România pentru o construcţie ilegală: 600.000 lei.

„O premieră pentru administraţia din Bucureşti. Am început demolările construcţiilor ridicate ilegal. Ce vedeţi în fotografii este un imobil ridicat nelegal, în 2017, în cartierul Străuleşti. Fosta administraţie locală s-a încurcat în acte birocratice, când a fost vorba de desfiinţarea construcţiei, deşi există o decizie emisă, în 2018, de Judecătoria Sectorului 1. Sentinţa a fost ignorată de trei ani. Am solicitat Poliţiei Locale să aplice de urgenţă legea în acest caz, să treacă la demolarea imobilului şi să aducă terenul în starea iniţială. Pus în faţa somaţiilor, proprietarul a ales să-ţi demoleze singur construcţia ilegală. I-am dat termen până joi, să desfiinţeze şi platforma de beton, în caz contrar vom face noi acest lucru, iar el va deconta toate lucrările. Am spus şi o voi repeta să înţeleagă toată lumea, nu tolerez construcţii ilegale pe raza Sectorului 1 şi vom merge până la capăt să oprim acest fenomen.”, a scris Armand într-o postare pe pagina sa de Facebook.