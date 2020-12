„Tudy” Ionescu, prima acţiune ca activist de mediu: a lipit abţibilduri pe sacii cu gunoaie. Ce mesaj vrea să transmită fostul candidat ALDE - VIDEO

„Hei! Da, dragii mei, suntem la Romană, în mijlocul Bucureştiului, unde ieri – după cum ştiţi – am zis să o ajutăm pe doamna Clotilde Armand şi Primăria Sectorului 1 să vină să ridice gunoaiele astea pe care le vedeţi, pe care anunţa că astăzi le ridică. Ieri am pus aceste stickere…pentru a ajuta…să le identifice mai bine. Ştiţi ce au făcut? Deci au avut timp să vină -şi au fost trimişi de azi-noapte – să ia stickerele de pe aceşti saci de gunoi, dar nu să ia şi gunoaiele”, spune în video Tudor Ionescu.

Ce scor a obţinut Tudy la alegerile locale

Cunoscut şi sub porecla Tudy în lumea mondenă – candidatul ALDE la Primăria Sectorului 6 (scor 3,65%) – a spus că el ajută, în acest fel, la ridicarea gunoaielor.

„Oare doamna Clotilde Armand a venit azi noapte (ca....) şi a dezlipit stickerele pe care le-am pus cu „VOTURI” la groapa de gunoi de la #PiataRomana?! Nu puteţi dumneavoastră dezlipi cât pot eu lipi! Dar ce-ar fi să ridicaţi gunoaiele?”, a scris pe Facebook Tudor Ionescu.

Primăria Sectorului 1 este în conflict cu Romprest. Firma de salubritate susţine că are de încasat 80 de milioane de lei, în vreme ce Clotilde Armand dă vina pe administraţia anterioară.

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunţat că va începe o acţiune de strângere a gunoiului stradal din sectorul 1 cu echipele ADP.

Clotilde Armand a anunţat duminică pe Facebook că acţiunea de strângere a gunoiului va începe luni, deşi firma de salubritate a anunţat că va da în judecată Primăria dacă face acest lucru.

Ce a promis Clotilde Armand

„Mâine (luni-n.r.) începem o acţiune în forţă de strâns gunoiul stradal necontrolat din Sectorul 1 împreună cu echipele de la ADP... chiar dacă firma de salubrizare ne-a anunţat că ne dă în judecată pentru că facem asta (abia aştept să mă tragă cineva la răspundere pentru că fac curat). Am aşteptat destul şi am avut toată bunăvoinţa să ajungem la înţelegere legală. Pare că cineva nu vrea asta şi are alte interese. Să fie sănătoşi. Noi ne apucăm de treabă. Gata cu gluma”, a scris primarul pe reţeaua de socializare.

Săptămâna trecută, primarul Sectorului 1 a solicitat în scris companiei Romprest refacturarea serviciilor prestate în ultima perioadă „pentru a intra în legalitate”, în urma neregulilor constatate.

Primăria Sectorului 1 anunţa, la începutul săptămânii trecute, că Poliţia Locală face verificări în permanenţă pentru a identifica persoanele care depozitează ilegal deşeuri pe străzi, trotuare şi spaţii verzi, atrăgând atenţia că amenzile pentru aceste fapte sunt cuprinse între 2.000 şi 5.000 de lei.