VIDEO Nor bizar pe cerul Capitalei. Imagini cu formaţiunea gigantică „morning glory“ ce părea să năvălească peste Bucureşti

Fenomenul care a putut fi fotografiat şi filmat timp de mai multe ore sâmbătă dimineaţa este cunoscut drept „morning glory“ şi este unul rar la nivel global, potrivit explicaţiilor oferite pentru Digi24 de climatologul Bogdan Antonescu, expert în fenomene meteo extreme.

„Nu este nimic grav. Este un nor foarte spectaculos şi destul de rar. Nu pot spune momentan cum se numeşte, trebuie să verificăm datele cum s-a format. În principiu este un nor „monrning glory”. Se formează destul de simplu. Este ca un singur val la suprafaţa mării, dar în acest caz în atmosferă. Pe măsură ce înaintează apa, respectiv aerul se ridică, iar în spate coboară. Aerul acesta, pentru că are umiditate foarte mare, pe măsură de urcă, condensează şi formează norul acesta spectaculos. Nu este nimic spectaculos în afară de formă, nu produce precipitaţii. Astfel de fenomene sunt foarte rare, atât de rare încât nici nu ştim cum se formează, care este mecanismul. Este o singură regiune pe glob unde se pot prognoza, este vorba de Australia, pentru că acolo brizele marine, adică aerul împins de pe apă spre uscat produce astfel de nori. De altfel nu apare numai un singur nor de felul acesta, apar unul în spatele celuilalt. Pe glob sunt destul de rari“, a declarat Antonescu la Digi24.