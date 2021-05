Nicuşor Dan deschide sediul PMB pentru public: „Oamenii vor intra pe uşa din faţă a Primăriei, ca orice proprietar“

Nicuşor Dan le-a reamintit oamenilor faptul că a promis acest lucru înca din campanie, însă nu a fost posibil imediat după preluarea mandatului la PMB, din cazua restricţiilor şi condiţiile epidemiologice.

„Am promis în campanie un lucru foarte firesc. Am spus că această instituţie aparţine bucureştenilor şi scopul ei este să îi deservească. Că nu este normal ca uşa din spatele meu să fie folosită o dată la două luni cu covor roşu pentru diverse evenimente, iar bucureştenii să intre prin locurile pe meschine care sunt în stânga şi în dreapta. Când am preluat mandatul, erau condiţii şi restricţii din cauza pandemiei şi am considerat că nu e oportun să dăm semnalul deschiderii, ci din contră să dăm semnalul că oamenii trebuie să reducă interacţiunile.

Am spus că vom deschide uşa primăriei când vom avea 100 de cazuri de coronavirus pe zi, în Bucureşti. Suntem în acceastă situaţie şi sunt foarte fericit în acest moment să deschidem uşa din faţă a Primăriei şi să le spunem că din acest moment vor intra pe uşa din faţă, aşa cum face orice proprietar", a explicat Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă susţinută vineri la sediul PMB.