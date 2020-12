Nicuşor Dan dă vina pe predecesorii săi pentru starea reţelei de termoficare din Capitală: 70% este vina Gabrielei Firea, 30% a lui Sorin Oprescu

Vinovata principală pentru starea actuală a reţelei de termoficare rămâne însă Gabriela Firea, conform lui Nicuşor Dan, care spune că „problema cu apa caldă şi căldura din Bucureşti se datorează în proporţie de 70% Gabrielei Firea şi în proporţie de 30% lui Sorin Oprescu”.

El a precizat şi că problemele de acum au fost prevăzute şi anunţate de încă din timpul campaniei electorale, atunci când anunţa că se vor înregistra „sute de avarii” la reţeaua Capitalei.

„Ce am spus în campania electorală şi repet acum este că facem tot ce ţine de noi ca să intervenim în timpul cel mai util posibil la a remedia avarii. Şi, mai mult decât atât, am rezolvat nişte chestiuni pe termen mediu. În sensul că am obţinut cei 300 de milioane care erau disponibili încă din 2016 pentru reparaţia reţelei de transport, am obţinut alte 200 de milioane de euro, am făcut - după multe întâlniri cu ministrul Economiei şi ministrul Finanţelor - am făcut acea înţelegere prin care am reuşit să scoatem Elcen din insolvenţă şi astfel să poată să ia 370 de milioane de euro, bani pentru modernizarea CET-urilor.

Acestea sunt lucruri care au putut să fie făcute în aceste şase săptămâni şi care o să fie implementate în doi-trei ani. Pentru ce o să fie în iarna asta, din păcate, nu putem decât să intervenim la avarii şi o facem cât putem mai bine” a concluzionat primarul Capitalei.