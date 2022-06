Nicuşor Dan, despre semaforizarea inteligentă: Când s-a implementat a fost bună pentru vremea ei. Din păcate nu s-a urmărit mentenanţa ei

Nicuşor Dan a vorbit şi despre problemele cu care se confruntă Primăria Capitalei, în special cu creşterea preţurilor materialelor de construcţie şi cu aprovizionarea cu acestea, arată digi24.ro.

Principalele declaraţii:

Tramvaie noi în Bucureşti. Din 89 până astăzi am avut 17 tramvaie noi în Bucureşti. Avem un contract semnat cu Astra Arad pentru 100 de tramvaie. Şi o să avem 100 de tramvaie noi pe bani europeni pe o finanţare de 200 de milioane de euro. Contractul spune că vor veni patru tramvaie pe lună. Primul a venit astăzi. Primele vor circula pe lina 41, de la 1 septembrie, poate mai repede. E nevoie să extindem nişte peroane. Azi am avut o şedinţă, pentru că au crescut preţurile, am mărit indicatorii şi până iese tramvaiul din probe vom avea peroanele mărite. Următorul lot va circula pe liniile 1-10.

Trenul metropolitan. Avem o centură CFR în jurul Bucureştiului. Avem linia de Constanţa care trece prin Pipera şi avem o linie care vine până la AFI Cotroceni. În linii mari, ideea e de a folosi această reţea pentru a avea un transport în interior şi un transport pentru localităţile din jur. Există o asociere cu jud. Ilfov şi min. Transporturilor. Există o instituţie ADIPBI. Această asociaţie a făcut studiul de prefezabilitate. S-a evaluat starea liniilor, necesarul de călători şi s-a făcut un plan de investiţii. Conform legii, nu poţi să treci la faza de studiu de fezabilitate fără acest studiu. Prima fază a fost să iniţiem trei linii, Gara de Nord-Gara Obor cu trecere prin Pipera, Gara de Vest-Gara Obor, cu trecere de asemenea prin Pipera şi Gara de Vest-Gara de Nord. Aici suntem în situaţia fericită în care infrastructura CFR este modernizată. Tot ce trebuie să facem este un studiu de fezabilitate pentru amplasarea peroanelor. Vom ieşi în achiziţie publică şi mai trebuie să facem un protocol cu ministerul Transporturilor să putem circula. Eu estimez că într-un an vom circula pe aceste trei linii. Preţul pentru un bilet va fi acelaşi pe care îl plătim acum, trei lei pe o călătorie. Sau abonament.

Semaforizarea inteligentă. Când s-a implementat a fost bună pentru vremea ei. Din păcate nu s-a urmărit mentenanţa ei. A avut şi tehnologia sensibilă, în sensul că erau nişte benzi în asfalt sensibile la diferenţe mari de temperatură. Soluţia e să schimbăm cu tehnologia actuală care foloseşte camere. Aici am făcut un studiu de prefezabilitate. Dacă noi am fi un privat şi nu o autoritate publică am da nişte telefoane, am înţelege cine sunt cei mai buni oameni de pe piaţă şi într-o lună ar fi gata. Din păcate suntem autoritate publică şi legea spune că trebuie să urmăm toţi aceşti paşi. Am semnat că nişte oameni, într-o echipă au analizat intersecţie cu intersecţie tot ce se întâmplă în Bucureşti. În baza acestui studiu o să lucrăm în patru etape. Există o parte de studiu care o să meargă în paralel cu execuţia. Am ales pentru fiecare sector câte o ieşire principală astfel încât să ne asigurăm că intersecţiile sunt conectate cu sistemul central. Pe Iuliu Maniu, de exemplu, din cauza a trei intersecţii care nu sunt semaforizate, sunt probleme. Noi o să punem semafoarele în prima etapă. În a doua etapa trebuie să ne asigurăm că toate intersecţiile care sunt conectate cu sistemul central funcţionează, în a treia etapă vom conecta şi restul intersecţiilor, şi a patra etapă, să ajungem la vreo 800 de intersecţii care să fie conectate. Prima etapă, opt-nouă luni. E nevoie de 8 luni pentru 3 semafoare? Dacă eşti autoritate publică, da. În mai puţin de un an vom avea un flux pe cele şase ieşiri principale din Capitală.

Prelungirea Ghencea şi Podul de la Domneşti. De el se ocupă ministerul Transporturilor, noi trebuie să ne ocupăm de Prelungirea Ghencea. Aici avem aşa: până la sfârşitul acestei veri vom termina bucata Ghencea-Râul Doamnei. La asta se lucrează şi chiar o să o terminăm cu tot ce înseamnă, mutat de reţele etc. După asta, avem documentaţiile pegătite şi am consemnat banii pentru peste 70% din clădirile care trebuie demolate. Înseamnă vreo 400 de imobile. Conform legii, din momentul în care pui banii în cont, trebuie să aştepţi 45 de zile pentru a da posibilitatea proprietarilor să conteste în instanţă. Din iulie încep demolările, le vom face în cursul acestui an. Tot anul acesta vom face căi de rulare provizorii, două benzi pe sens. Vom avea 2 benzi pe sens provizorii de la stadion până la ieşirea în podul de Domneşti. Până la sfârşitul acestui an vom avea patru benzi provizorii în Prelungirea Ghencea. Preţul materialelor (creşterea preţurilor) este o problemă care ne-a întârziat.

E o problemă în general pe piaţa de construcţii. Mai întâi a fost pandemia, şi au existat probleme de aprovizionare. După aceea a venit războiul din Ucraina care a bulversat şi mai mult aprovizionarea. Pe ceea ce înseamnă reţeaua de termoficare avem contract semnat cu o companie şi aşteaptă vaporul care să vină din China cu conductele şi abia la jumătatea lui iunie speră să înceapă lucrările pe şantier.

Problema termoficării. Au existat nişte politicieni inconştienţi care 30 de ani nu s-au preocupat să schimbe conductele. Despre mesajele cu „Votează Nicuşor Dan şi vei avea apă caldă”: Mi-au făcut foarte mult rău, chiar dacă au avut o intenţie bună, pentru că au creat o aşteptare nerealistă. În toate luările de cuvânt din campanie am spus că o să fie de la an la an mai bine. Sunt mulţi bucureşteni care suferă şi sper să înţeleagă că am făcut tot ce a ţinut de noi să rezolvăm această problemă. Ne-am deschis premizele pentru a face mari lucrări. Pentru acest an am încheiat procedurile de licitaţie şi avem patru tronsoane deschise. Şi sunt aceste lucrări de întreţinere. Dacă nu aveam problemele de aprovizionare cu materiale, am fi avut 50 de km pe an. Avem 1.000 de km de reţea, avem modernizaţi circa 100 de km. Sistemul de termoficare a funcţionat relativ rezonabil până acum 3-4 ani. Dacă facem în 2 ani 100 de km, asta o să se simtă. Pierderile sunt mai mici. Tot sistemul este ciuruit, dar noi trebuie să pierdem mai puţin şi în plus faţă de reţea încercăm nişte soluţii de producţie. Una este evaluarea pentru o centrală nouă la Titan şi documentaţia este făcută pentru centrale noi în capete de reţea. Noi avem cele 4 mari CET-uri şi mai avem vreo 40 de centrale mai mici. În afară de asta o să avem o centrală provizorie în zona Titan, pentru că zona de est este cea mai afectată. Totodată, problemele pe care cetăţenii le au sunt în acele puncte termice unde sunt cel mai departe de CET. Acolo va fi încălzită apa care nu mai ajunge caldă de la CET, în centrale pe gaz în capetele de reţea.

Preţul pe care bucureştenii o să îl plătească la iarnă o să depindă foarte mult de evoluţia preţului gazului. Acum bucureştenii plătesc 350 de lei din 860 de lei, iar primăria - 510 diferenţa pentru gigacalorie. Dacă nu vor exista majorări semnificative, acestea vor fi cifrele şi în iarna care urmează. Calitatea serviciului s-a îmbunătăţit puţin faţă de iarna trecută, dar preţul plătit înainte era total desprins de realitate. Acum mi se pare un preţ corect ţinând cont şi de calitatea sistemului de azi.

Consolidarea clădirilor cu risc seismic. Ce am reuşit să facem- să deschidem o achiziţie publică şi mai multe firme s-au apucat să expertizeze astfel încât să ştim care este posibilitatea de intervenţie. Acum primăria are o listă cu 400 de clădiri în diferite riscuri. Există mulţi bani în PNRR şi noi am aplicat şi cu clădiri publice şi blocuri de locuinţe private. Am aplicat cu proiecte de 50 de milioane de euro.

Aplicaţia RATB. Ea există deja şi în sfârşit datele sunt corecte. Nu ştiu să existe erori între datele reale şi cele pentru public.

Piste pentru biciclişti. Avem bani de la Fondul de Mediu pentru Ştefan cel Mare de la Piaţa Victoriei până la Muncii, de la P-ţa Constituţiei până la Muncii, în cel mult două luni începe construcţia.

Centura verde a Bucureştiului. Ţine mai degrabă de jud. Ilfov decât de Bucureşti.