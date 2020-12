Nicuşor Dan afirmă că Primăria Generală va păstra unele ajutoare sociale, anul viitor, şi va renunţa la altele

Pe de altă parte, Nicuşor Dan anunţă că vor fi menţinute alte ajutoare sociale, precum cele pentru gravide, pentru nou născuţi, pentru familii monoparentale, pentru prevenirea abandonului şcolar sau programul de fertilizare in vitro.

Nicuşor Dan a afirmat, miercuri seară, la Digi 24, că "mare parte din cheltuielile sociale sunt suportate de primăriile de sector” şi că Primăria Generală a acordat unele ajutoare sociale în ultimii ani, el precizând, în acest context, că la unele dintre acestea se va renunţa începând de anul viitor.

"Primăria Generală în ultimii ani a acordat mai multe feluri de ajutoare sociale, cele mai consistente sunt cele pentru persoanele cu dizabilităţi - adulţii, copii. Am promis în campanie şi o să continuăm să le acordăm. Mai există ajutoare pentru nou născuţi, ajutoare pentru femei însărcinate, ajutoare pentru familii monoparentale, ajutoare pentru prevenirea abandonului şcolar. Acestea sunt ajutoare sociale pe care o să le păstrăm în bugetul pe anul viitor, aşa cum am promis încă din campanie. Pe de altă parte, sunt fel de fel de alte cheltuieli sociale pe care nu să le mai păstrăm, cum ar fi acelea cu vacanţe în Grecia şi tot felul de alte stimulente care nu îşi au locul, mai ales în situaţia financiară în care ne aflăm acum. (...) În momentul de faţă, există un ajutor pentru femei însărcinate, care o să rămână, există un ajutor care se dă pentru nou născuţi, acesta o să rămână în continuare, mai există un program de fertilizare in vitro care o să rămână în continuare. Toate cele pe care le-am menţionat sunt cele care rămân”, a afirmat Nicuşor Dan.

Primarul general a precizat că se va renunţa la ajutoarele de tip "premiu” pentru cuplurile care aniversează un număr de ani de căsătorie.

În ceea ce priveşte subvenţiile suportate de Primăria Generală a Capitalei, primarul general a precizat că subvenţia pentru transport "este o chestiune firească” şi a reafirmat că pot exista discuţii cu privire la cuantumul acesteia însă numai după ce transportul public va asigura toate condiţiile călătorilor şi atunci când "transportul public va arăta aşa cum trebuie să arate un transport public”.

"Cum spunea cineva, un oraş administrat corect nu este un oraş în care persoanele sărace să-şi dorească să-şi cumpere maşină, e un oraş în care persoanele bogate să-şi dorească să călătorească cu transportul public. (...) Trebuie să avem condiţii civilizate de transport”, a afirmat edilul.

Dan a mai catalogat subvenţia pentru agent termic pe care o plăteşte administraţia Capitalei drept "o anomalie pe care din păcate trebuie să o perpetuăm în următorii ani”. El a explicat că, din cauza lipsei de investiţii, există pierderi mari pe reţeaua de termoficare, pe care oamenii nu pot fi puşi să le plătească.