Harta care îţi arată în timp real cât de poluate sunt diferite zone din Bucureşti

Platforma a fost lansată joi şi măsoară calitatea aerului în zece puncte geografice din Bucureşti.

„Platforma îşi propune pentru 2020 să ajungă la cel puţin 50 de senzori integraţi. În urma măsurătorilor realizate în perioada 13 August – 3 Decembrie, concentraţia medie zilnică de PM10 a depăşit limitele zilnice europene impuse cu privire la calitatea aerului de 40 ori, cumulat, la toate staţiile de monitorizare. Cele mai multe depăşiri - 11 zile - au fost înregistrate la staţia Calea Moşilor, iar cea mai mare depăşire a limitei a fost înregistrată la staţia Piaţa Sudului, staţia măsurând o valoare a PM10 de 123 ug/m3 (mai mult de dublul limitei europene, de 50 µg/m3)”, se arată într-un comunicat de presă, potrivit Mediafax.

Datele obţinute de la cei zece senzori sunt transpuse într-un Indicator de Calitatea Aerului (ICA), desemnat de staţia care înregistrează cele mai mari depăşiri, la nivelul oraşului. ICA poate avea o valoare cuprinsă între 0 şi >100 şi, folosind scara de culori, arată de la un grad scăzut de poluare, până la pragurile de alertă. „În perioada următoare ICA va fi format din măsurătorile înregistrate pentru pulberile în suspensie PM 2.5 şi PM10, iar după o perioadă de testare va încorpora şi datele pentru gaze măsurate: monoxid de carbon CO, dioxid de azot NO2 şi dioxid de sulf SO2”, se mai arată în comunicat. Cotele tot mai alarmante ale poluării din Bucureşti

Bucureştiul este unul dintre cele mai poluate oraşe din Europa şi se află în proces de infringement cu Comisia Europeană pentru depăşiri constante ale cantităţilor de particule fine în mişcare aflate în aer (PM10, PM2,5), dar şi pentru incapacitatea de a monitoriza calitatea aerului conform legii. Principalele cauze ale poluarii atmosferice cu PM10 si PM 2,5 in Bucuresti sunt: traficul rutier (numarul tot mai mare de masini existente in capitala: 1,3 milioane inmatriculate in Bucuresti in oct.2017, plus masinile care tranziteaza orasul, plus cele inregistrate in alte localitati. Aceste date ne fac sa estimam un numar de peste 2 milioane de masini ce se afla zilnic pe strazile capitalei)poluarea generată de construcţii si santiere ce nu respecta normele de organizare a santierelor (lipsa legislatie pentru controlul acestor lucrari, autorizatii date abuziv, etc) lipsa din ce in ce mai acută a spaţiilor verzi, se arată pe site-ul platformei.