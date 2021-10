Garda de Mediu a intervenit lângă Bucureşti, unde sunt arse ilegal deşeuri. Nu au fost luate măsuri pentru că localnicii au devenit agresivi

Oficialii instituţiei precizează că în timpul verificărilor au identificat două amplasamente unde se incinerau deşeuri. Conform acestora, autorităţile nu au putut lua măsuri faţă de cei care încalcă legea pentru că localnicii, mare parte romi, au refuzat să se legitimeze, iar unii dintre ei au devenit agresivi.

Comisarii de mediu afirmă că mai mulţi membri ai comunităţii de romi de la Sinteşti au devent agresivi şi nu au răspuns solicitării poliţiştilor de a se legitima. Reprezentanţii Poliţiei Popeşti-Leordeni au fost solicitaţi pentru alte misiuni, iar în aceste condiţii comisarii Gărzii de Mediu Ilfov au părăsit zona.

Intervenţia care a avut loc la sesizarea jurnaliştilor de la Pro Tv a venit la o zi după ce fostul şef al Gărzii de Mediu Octavian Berceanu a scris pe Facebook că "furnalele metropolei lucrează în draci", iar "plămânii noştri sunt obosiţi de poluare, gata pregătiţi .

De altfel, după incidentul de joi, Berceanu a comentat din nou pe Facebook: ”Azi mi-a plesnit obrazul de ruşine cand am văzut foştii colegi din Garda de Mediu stând cu mâinile în buzunare, luaţi prin surprindere de zecile de focuri făcute in Sinteşti pentru topirea cablurilor. Ilfov-ul a devenit capitala infractionalitatii de mediu, in doar o luna. Imi cer scuze in fata celor 4 milioane de oameni cu plămânii afumaţi zilnic, cu comorbiditati, in plina pandemie. Aş fi putut face mult mai mult decat 6 luni de aer respirabil si reconstrucţia unei instituţii. Atât au putut politicienii să-mi ofere, 6 luni”.