Fostul şef al Gărzii de Mediu: Fumurile se ridică voioase lângă Bucureşti, se văd de pe Parlament şi totuşi nimeni nu-şi mişcă fundul puturos de politician până acolo

„Fer dă Bucureşti! Imi cer scuze fata de bucureşteni pentru ca nu am putut sa fac ca locuitorii palatelor Victoriei si Cotroceniului sa înţeleagă ca respiram toti acelaşi aer!

Furnalele metropolei lucrează în draci, ca sa recupereze zilele "dă sărbători trăcute". Pe de alta parte plămânii noştri sunt obositi de poluare, gata pregătiţi pentru comorbiditate”, a scris fostul şef al Gărzii de Mediu pe Facebook.





Octavian Berceanu mai notează că „fumurile se ridica voioasa de langa Bucuresti, se vad de pe Parlament si totusi, nimeni, dar absolut nimeni nu-si misca fundul puturos de politician pana acolo. Am mers la Sintesti nu numai cu Garda, Politia şi Jandarmeria, dar şi cu toate televiziunile importante din Europa, şi o perioada am respirat aer normal. Nu e vina politicienilor ca sunt corupţi si incompetenţi, ca promovează nulităţi si hoti in institutiile statului, e mai mult vina mea de cetăţean”.

Octavian Berceanu a fost eliberat din funcţia de comisar general al Gărzii Naţionale de Mediu de către premierul interimar Florin Cîţu în urmă cu o lună. Atribuţiile sale au fost preluate de comisarul general adjunct Alexandru Lucian Vasile.