Firea, după discuţiile cu Dăncilă: Problema bugetului pentru Bucureşti se va rezolva la rectificarea bugetară. E un deficit de 1 miliard de lei

„S-a rezvolvat problema bugetului pentru Bucureşti.Finalul a fost bun. Pe cash flow doar Primăria Capitalei are probleme. Am venit şi cu soluţii împreună cu Ministerul de Finanţe să încercăm să depăşim acest blocaj. Aşteptăm cu toţii cu mare interes rectificarea bugetară care va avea loc în iulie. Este un deficit de un miliard de lei pe care trebuie să-l compensăm într-o formă sau alta, dar ne vom echilibra. Am reuşit să contractăm şi un împrumut pentru plata unei facturi restanţe la gazele din această iarnă şi toate celelalte facturi vor fi achitate în momentul în care vom primi sumele la rectificarea bugetară”, a declarat primarul Capitalei, Gabriela Firea.





"Ce s-a discutat, acum, nu reprezintă o păcăleală. Sperăm să se întâmple aceste lucruri. Au fost luni în care nu s-a încasat ce era pe plan. Asta este o certitudine. Dar tocmai vorbeam că promisiunea este fermă, din partea doamnei premier Viorica Dăncilă, cât şi din partea domnului Eugen Teodorovici, astfel încât să se recupereze ", a spus primarul Capitalei, referitor la afirmaţiile primarilor.



Premierul Viorica Dăncilă s-a întâlnit marţi cu edilul Capitalei, Gabriela Firea şi primarii de sector, discuţiile urmând să se axeze pe bugetele primăriilor. Întâlnirea survine declaraţiilor date de Gabriela Firea cu privire la falimentul nedeclarat în care se află primăriile.

Săptămâna trecută, Gabriela Firea declara că că Primăria Capitalei şi primăriile de sector se află într-un „faliment” nedeclarat şi că bugetele le-au fost alocate mai mult „pe hârtie”. Administraţia publică locală are nevoie „urgentă” de un miliard de lei pentru a-şi asigura activitatea.

„Eu sunt mult mai preocupată în acest timp de faptul că atât primăria Capitalei şi de sector au un buget mult mai mic, decât cel prognozat. Îmi pare rău că dintre colegii mei primari m-au lăsat să mă bat singură cu ştiţi dumneavoastră cine. Pentru că probabil unii s-au bucurat că s-au tăiat bani de la Primăria Capitalei, dar acum toţi suntem în faliment nedeclarat. În momentul în care nu mai poţi să îţi asiguri funcţionarea, activitatea curentă”, a declarat Gabriela Firea, înaintea CEx PSD.

Primarul General al Capitalei a declarat că va avea o întâlnire cu premierul Viorica Dăncilă şi ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, pentru discutarea bugetului alocat primăriilor.

„Am vorbit cu doamna premier. Am anunţat această situaţie şi la BPN. Mi s-a promis o întâlnire cu doamna premier şi minsitrul de Finanţe săptămâna viitoare, care acum este plecat din ţară. S-ar putea să ajungem la Consiliul Monetar. Astea sunt priorităţile. Nu să organizăm un Congres”, afirma atunci edilul Capitalei.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: