Doi şoferi de autobuz, anchetaţi disciplinar pentru umilirea unei fete în scaun cu rotile. Ce au făcut angajaţii STB

Conducerea Societăţii de Transport Bucureşti (STB) a transmis că nu tolerează nicio formă de comportament nepotrivit al salariaţilor, anunţând că a fost declanşată o anchetă disciplinară.

Reprezentanţii companiei au precizat că regretă evenimentele petrecute pe 18 iulie, pe traseul liniei 104, în staţia Piaţa Naţiunile Unite, unde doi şoferi STB S.A. au avut un comportament nepotrivit faţă de o tânără în scaun cu rotile.

“Aceste incidente pun într-o lumină nefavorabilă imaginea companiei şi vă asigurăm că scopul nostru nu este acela de a produce disconfort celor care utilizează mijloacele de transport în comun. Dimpotrivă, prin acţiunile pe care le desfăşurăm în ultima vreme dorim să transmitem tuturor beneficiarilor acestui serviciu public mesajul că interesul nostru major este acela de a oferi condiţii de transport civilizate, la standarde de calitate, demne de o capitală europeană”, a transmis STB.

Personalul, testat psihologic

În urma incidentelor, la nivelul STB S.A. s-a declanşat cercetarea disciplinară a celor doi conducători de vehicule.

“Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. nu tolerează sub nicio formă comportamentul nepotrivit al salariaţilor. Pentru a asigura un transport civilizat şi de calitate, conducătorii de vehicule sunt instruiţi permanent şi insistăm pe implementarea unei conduite care să respecte Regulamentul Intern privind comportamentul în traseu.

Subliniem faptul că, anual, personalul de mişcare al Societăţii este supus unui control medical, care include şi testări psihologice, iar la ieşirea în traseu, conducătorii de vehicule îşi asumă responsabilitatea păstrării integrităţii călătorilor şi a celorlalţi participanţi la trafic, cât şi a vehiculului”, se arată în comunicatul transmis de STB.

Le-a închis uşa în nas

Conform stirileprotv.ro , o tânără în scaun cu rotile, alături de mama sa care îi este însoţitor, a relatat pe o pagină socială că mama sa a fost pusă să coboare rampa, iar unul dintre şoferi a înjurat-o.

“Mă întorceam de pe Calea Victoriei după ce am petrecut o seară atât de relaxantă cu una dintre prietenele mele dragi. Eram împreună cu mama, deoarece, după cum bine ştiţi povestea, aici nu pot folosi scaunul cu rotile electric din cauza bordurilor, rampelor etc. Voiam să luăm autobuzul 104 de la staţia Naţiunile Unite. Primul autobuz care a ajuns în staţie ne-a ignorat efectiv existenţa. Sau, mai bine spus, a considerat probabil că în maşina lui nu are ce căuta un scaun cu rotile, pentru că ne-a închis uşa în faţă. La propriu. Asta se întâmplă la 21:32 şi este vorba despre şoferul maşinii cu numărul 602 STB. Ok, ok, notat număr pentru reclamaţie”, a susţinut ea.