De ce l-a demis Nicuşor Dan pe  managerul Spitalului Filantropia din Bucureşti

„Azi am decis încetarea atribuţiilor de manager al Spitalului Filantropia Bucureşti ale domnului Sîmpălean Dan Ştefan. Am făcut acest lucru după ce am primit rapoartele şi analizele Curţii de Conturi şi Corpului de Control al Primarului în care sunt semnalate diverse nereguli la acest spital”, a transmis, joi, pe Facebook, primarul general, Nicuşor Dan.

Pe 13 iunie 2019, medicul stomatolog Dan Ştefan Sîmpălean a fost numit de Gabriela Firea în funcţia de manager interimar al Spitalului Clinic Filantropia din Bucureşti. Anterior, Sîmpălean a fost manager al Spitalului Clinic Judeţean Mureş.

La numirea sa, managerul interimar de la Filantropia avea un salariu lunar de bază de 18.288 de lei. Interimatul său nu trebuia să depăşească şase luni, însă Gabriela Firea a preferat să-i prelungească mandatul.

Reprezentant vânzări Axia Medical

Dan Simpalean a fost si consilier local la Targu Mures din partea USL şi între 2010 si 2013 a lucrat şi ca reprezentant vanzari la Axia Medical, iar din iulie 2019, la o luna dupa numirea lui ca director la Spitalul "Filantropia", si pana acum, Axia a castigat contracte de aproape 200.000 de euro cu spitalul din Bucuresti, arată ziare.com

Concret, mai multe firme de casa au inceput sa fie abonate la contracte publice cu spitalul, spun mai multi angajatil. Printre ele se numara si Axia Medical, o firma din Targu Mures, pentru care a lucrat in trecut chiar Simpalean.