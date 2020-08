Cum a fost negociată mega-afacerea „Unifarm”. Intermediarul şi-a cerut comisionul în instanţă

Într-un dosar aflat în lucru la DNA, directorul Unifarm, Adrian Ionel, este acuzat că a cerut mită 760.000 de euro ca să îi atribuie firmei BSG Business Select SRL un contract de achiziţie a 250.000 de combinezoane şi 3 milioane de măşti chirurgicale.

Contractul dintre Unifarm şi BSG Business Select SRL a fost intermediat de firma The Jaderian’S SRL. Practic, firma The Jaderian’S SRL, înfiinţată cu cinci zile înainte de încheierea contractului dintre Unifarm şi BSG, i-a cerut firmei BSG, pentru că i-a găsit client pentru măşti şi combinezoane, un comision de 18 la sută din valoarea contractului. Astfel, comisionul pe care ar fi trebuit să îl încaseze The Jaderian’S era de 5.800.000 de lei. Potrivit DNA, din această sumă directorului Unifram i-ar fi revenit 760.000 de euro.

După livrarea unei prime tranşe de materiale, un milion de măşti şi 25.000 de combinezoane, în valoare totală de aproape cinci milioane de lei, contractul dintre Unifarm şi BSG Business Select a fost reziliat. Intermediarul, The Jaderian’s, şi-a cerut, însă, de la BSG comisionul de 18 la sută pentru suma încasată de la Unifarm: 897.549 de lei.

Detaliile intermedierii afacerii cu Unifarm

Pentru că nu şi-a primit comisionul de la BSG Business Select SRL, The Jaderian’S SRL a deschis proces, cerându-le judecătorilor de la Tribunalul Ilfov să oblige firma care a livrat măşti şi combinezoane Unifarmului să îi achite comisionul de 18 la sută din suma încasată.

BSG Business Select SRL a refuzat să achite comisionul susţinând că pretinsa datorie este „o pură invenţie”. În instanţă, BSG Business Select a mai arătat că „nu a recunoscut niciodată pretinsul debit”, transmiţând încă în 2 aprilie 2020 o notificare către The Jarderian’S, prin care „a învederat inexistenţa creanţei pretinse şi a solicitat stornarea facturilor fiscale”.

În urma analizării contractului de intermediere a afacerii dintre BSG şi Unifarm, Tribunalul Ilfov a respuns cererea intermediarului de plată a comisionului. Judecătorii au arătat că, potrivit contractului de intermediere încheiat între The Jaderian’S şi BSG s-a stabilit că „intermediarul (reclamanta) va încasa preţul de la cumpărător ( Unifarm SA) şi în baza comenzii îşi va reţine comisionul urmând a achita beneficiarului (pârâtei BSG Business Select SRL) doar preţul per achiziţie diminuat cu valoarea comisionului”.

„Aşadar, din dispoziţia contractuală menţionată anterior rezultă că reclamanta în calitate de intermediar urma să încaseze preţul direct de la cumpărător şi să îşi reţină comisionul urmând a achita beneficarului doar preţul per achiziţie diminuat cu valoarea comisionului. În consecinţă, obligaţia de a reţine comisionul nu revenea pârâtului (n.r. BSG) din Contractul de intermediere, ci chiar reclamantei (n.r. The Jaderian’S) care nu şi-a îndeplinit această obligaţie ce îi revenea în mod nemijlocit aşa cum prevăd dispoziţiile contractuale menţionate”, se arată în sentinţa Tribunalului Ilfov.

Judecătorii au mai arătat că „reclamanta (n.r. intermediarul afacerii) nu poate invoca neîndeplinirea propriei obligaţii ca temei al solicitării adresate instanţei de a obliga pârâta să-i plătească comisionul de 18% din valoarea totală a tranzacţiei atâtat timp cât ea era cea care trebuia să reţină acest comisoion din plata făcută de cumpărător şi abia apoi să achite beneficiarului(pârâtei) preţul de achiziţie”.

