Ciprian Ciucu vrea ca Parcul Lacul Morii să devină una dintre principalele atracţii din Bucureşti

Precizările au fost făcute joi, în cadrul unei întâlniri cu arhitecţii, urbaniştii şi peisagiştii interesaţi de concursul internaţional de soluţii lansat de Primărie în vederea amenajării zonei Lacului Morii, potrivit Agerpres.

„Lacul Morii este o zonă care a fost foarte prezentă în mentalul colectiv al locuitorilor din Sectorul 6 şi reprezintă un avantaj semnificativ pe care noi îl avem, din punct de vedere teritorial, pentru că, dincolo de faptul că orice luciu de apă este o binecuvântare pentru un oraş, să ai un asemenea luciu de apă este cu adevărat un mare noroc. Din prima zi a mandatului meu mi-am dorit ca aici să avem un proiect foarte fain, pentru că ţinta nu este doar pentru oamenii din Sectorul 6, să aibă unde să petreacă timp liber de calitate, ci chiar să devină unul din principalele puncte de atracţie din Bucureşti”, a spus Ciucu.

Potrivit primarului, a fost semnat un protocol pe 10 ani cu Apele Române pentru a putea amenaja digul, insula şi pentru a putea folosi luciul apei pentru diferite sporturi nautice. Totodată, a fost igienizată suprafaţă vizată, fiind scoase tone de deşeuri. Ciucu a adăugat că, după amenajarea digului, în fiecare seară mii de oameni se plimbă pe digul Lacului Morii.

„Juriul este internaţional şi este independent, noi nu avem niciun cuvânt de zis în această procedură de achiziţie. Deci mergem sută la sută pe mâna experţilor. Juriul este ales de Ordinul Arhitecţilor. Singura mea rugăminte, fără să dau niciun fel de indicaţii, (...) uitaţi-vă la insula asta; chiar dacă este în paragină - noi am igienizat-o, este curat acolo - are viaţă, cumva. Arborii, natura nu ar trebui să fie înlocuiţi, din punctul meu de vedere. Adică, să găsim o soluţie în care defrişările să fie cât mai puţine. Şi dacă se poate completa cu spaţiu verde, să fie şi un loc cultural - nu mare, să faci nu ştiu ce festival cu zece mii de oameni - dar vă garantez că acesta va deveni unul din principalele locuri de atracţie din Bucureşti, după ce vom executa lucrările", a spus primarul.



El a menţionat că pe 31 octombrie va fi anunţat câştigătorul contractului de proiectare. Elaborarea proiectului ar putea necesita aproximativ şase luni. Ulterior, în vederea punerii în aplicare a soluţiei câştigătoare, urmează să se organizeze o licitaţie.



„Eu zic aşa: în 2024, dacă avem începută sau poate chiar finalizată o etapă din aceste şase zone, eu sunt mulţumit, pentru că după aceea, în maxim un an, deci cel târziu în 2025, va fi totul gata. Există şi varianta să îl scoatem pe loturi la licitaţie. Oricum, o să veghez ca lucrurile să se întâmple repede", a afirmat Ciucu.



Viceprimarul Capitalei Stelian Bujduveanu a salutat faptul că spaţii publice, care au stat nefolosite, ajung să fie redate bucureştenilor.

„Aveţi un sprijin real în Primăria Capitalei. Am văzut cu bucurie că se discută în acest proiect, ca noutate, inclusiv despre sporturi acvatice, despre cum să foloseşti spaţiul public, care stă neutilizat, fără să distrugi vegetaţia, şi cum să aduce plus valoare unui lac artificial", a spus el.



Preşedintele Ordinului Arhitecţilor Bucureşti, Emil Ivănescu, a salutat faptul că Primăria Sectorului 6 a ales varianta concursului de soluţii, menţionând că „toate oraşele smart, toate oraşele occidentale” folosesc această procedură pentru proiectele orientate către public.



„Şi legea română prevede această procedură şi ne bucurăm când administraţiile din Bucureşti şi din România - din păcate, nu toate - o folosesc, tocmai din respect pentru banii publice, pentru calitatea vieţii şi din dorinţa de a avea soluţii de foarte mare valoare pentru oraş şi cetăţeni. (...) Lacul Morii (...) este capătul unui ax foarte important: Delta Văcăreşti, Dâmboviţa şi Lacul Morii. Dorinţa Primăriei Sectorului 6 de a-l transforma într-un spaţiu real public reprezintă un moment extrem de important pentru Bucureşti”, a spus Ivănescu.

Conform Primăriei Sectorului 6, Parcul Morii va fi unul liniar, cu o suprafaţă de 16,6 hectare, care porneşte din zona barajului Ciurel şi a Parcului Crângaşi, continuă spre zona de nord, include insula şi ajunge până la Chiajna, în zona adiacentă digului, dar şi în zona sudică.



„Parcul Lacul Morii va fi o oază de verdeaţă, cu zone de recreere, terenuri de sport, sporturi nautice pe luciul apei şi spaţii moderne pentru evenimente culturale, ce va integra perfect amenajarea existentă a parcului cu soluţiile de amenajare peisagistică propuse de arhitecţi. În concursul de soluţii vor intra pentru proiectare Parcul Crângaşi (modificări minimale, mai ales în zona parcării), zona adiacentă digului, insula, digul până la Chiajna şi zona adiacentă acestuia şi zona sudică a digului. De asemenea, concursul va lua în calcul şi activităţile/sporturile nautice care vor putea fi organizate”, a informat Primăria Sectorului 6.



Pe 11 august, Primăria anunţa pe SICAP concursul de soluţii în vederea amenajării peisagistice a malurilor Lacului Morii. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 21 octombrie.



În evaluarea proiectului criteriul peisagistic reprezintă 20%, criteriul funcţional - 20%, criteriul arhitectural - volumetric - 10%, criterii de sustenabilitate - 5%, criteriul financiar - 5%, valoarea arhitectural - artistică adăugată a intervenţiei propuse - 40%.



Premiul I va consta în valoarea contractului de proiectare care se va semna în urma negocierii şi nu mai mult de 2.677.700 lei fără TVA; premiul II - 148.254 lei; premiul III - 74.127 lei.



Juriul este format din arhitecţii Dimitra Theochari - Grecia, Joao Nunes - Elveţia, Benjamin Khol - Cluj, Mihai Munteanu - reprezentant al autorităţii contractante, Rudolf Gräf - Timişoara, Sorin Istudor şi Radu Tudor Ponta - Bucureşti.