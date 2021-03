Activitatea restaurantelor care încalcă regulile poate fi suspendată. Anunţul prefectului Alin Stoica

„Avem cadrul legal existent. Am colaborat bine cu instituţiile din Ministerul Sănătăţii, INSP, am convenit că e cadru legal. Vor fi controale care se vor desfăşura în comun poliţie – Inspecţia Sanitară – şi se va lua măsura suspendării activităţii agenţilor economici care nu se conformează. Există o lege care să permită să le suspendăm activitatea. Asta se poate întâmpla de azi. Activitatea de control vizează deja agenţii economic despre care ştim deja că nu s-au conformat şi care au antecedente", a spus Alin Stoica, potrivit Digi 24.

Reamintim că, marţi seara, fostul ministrul de Interne Marcel Vela a fost surprins la o terasă unde nu se respectau măsurile anti-COVID. Se întâmpla chiar în ziua în care autorităţile încercau să găsească soluţii pentru a nu băga Capitala în carantină, deşi rata de infectare a depăşit 6 la mia de locuitori. Senatorul spune că terasa nu era închisă, deoarece avea acoperişul rabatat.

Terasele sunt definite ca spaţii dispuse în exteriorul clădirilor, cu un tavan şi un singur perete.

Fostul ministru, în prezent senator, spune că a respectat regulile şi că terasa nu era închisă, deoarece avea acoperişul rabatat.

„Această terasă nu are acoperiş. O să vă dau o imagine cu acoperişul care este deschis. La masă am stat sub 6 persoane. Dacă derulaţi imaginea o să vedeţi că în dreapta este o masă unde nu stă nimeni, pentru că erau marcate”, a spus Marcel Vela.

Astăzi, rata de incidenţă în Capitală este de 6,50 la mia de locuitori.