Şoseaua Fabrica de Glucoză din Capitală, redeschisă parţial traficului după lucrări de modernizare. Tronsonul din Barbu Văcărescu şi Calea Floreasca, închis

Joi s-a deschis traficul rutier pe Şoseaua Fabrica de Glucoză, pe ambele sensuri de circulaţie, între Şoseaua Petricani şi Strada Barbu Văcărescu. Legătura cu Calea Floreasca este în continuare închisă.

Primarul general, Gabriela Firea, a participat la inaugurarea şoselei Fabrica de Glucoză, a cărei modernizare a durat un an şi 8 luni.

"Promisiune onorată! Am modernizat una dintre cele mai importante străzi din Nordul Capitalei. De astăzi, pe Şoseaua Fabrica de Glucoză se circulă pe patru benzi, doua pentru fiecare sens de circulaţie, între Şoseaua Petricani şi strada Barbu Văcărescu. Această zonă intens circulată a pus ani de zile nervii şoferilor la grea încercare. Am găsit acest proiect, iniţiat acum peste 6 ani, blocat şi cu nişte costuri uriaşe. Am schimbat strategia şi am făcut economii importante la buget. Acum avem o legătură modernă cu Autostrada A3, cu acces facil într-o zonă în plină dezvoltare”, a afirmat Firea, citată într-un comunicat al Primăriei Capitalei.

Ea a menţionat că, în ultimele zile, au fost puse în funcţiune sistemul de semaforizare, sistemul de iluminat public modern şi economic, au fost montate separatoare de sensuri şi au fost realizate toate marcajele rutiere.

”De asemenea, în timp record a fost reconfigurată total intersecţia cu strada Gara Herestrău. Astfel, au fost rezolvate problemele la intrarea către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Ilfov, Muzeul Naţional al Aviaţiei Române şi mai multe clădiri de birouri. Am investit în acest proiect peste 27 de milioane de euro, sumă care include şi exproprierile", a explicat Firea.

Lărgirea Şoselei Fabrica de Glucoză a fost primul proiect integrat de infrastructură din Bucureşti. Pe lângă lărgirea carosabilului, au fost modernizate şi reconfigurate toate reţelele de utilităţi din zonă. De asemenea, proiectul a fost modificat în timpul execuţiei în funcţie de cerinţele locuitorilor din zonă.

Astfel, acum există piste pentru biciclişti şi trotuare, avizate de Brigada Rutieră. Potrivit proiectului tehnic, pistele pentru biciclişti au 1,5 metri lăţime, iar trotuarele 2 metri lăţime. Pe trotuar, au fost proiectate, la cererea Direcţiei de Mediu, alveole pentru copaci, de un metru lăţime, iar acolo unde lăţimea trotuarului s-a micşorat a fost găsită o soluţie pentru integrarea alveolelor în trotuar.

Conform comunicatului, lucrările la tronsonul cuprins între Bulevardul Barbu Văcărescu şi Calea Floreasca au fost întârziate din cauza lucrărilor ample la magistrala care alimentează cartierul Aviaţiei cu apă caldă şi căldură. În zona Floreasca, au fost schimbaţi aproape 500 de metri din această conductă. Astfel, o dată cu modernizarea carosabilului a fost rezolvată şi problema alimentării cu agent termic în cartierul Aviaţiei.

Acest tronson va fi finalizat în circa două săptămâni, în funcţie de condiţiile meteo, precizează sursa citată.