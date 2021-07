Voronin, către diasporă: Vă aşteptăm acasă, într-o republică revenită la normalitate

„Noi suntem capabili să reinstaurăm ordinea, legea şi dreptatea. Ce şi cum avem de făcut ştim nu din gazete sau din cărţile despre altcineva şi altceva. Am demonstrat deja, la vremea respectivă, că putem face şi lucruri bune”, susţine fostul preşedinte, care candidează la alegerile din 11 iulie, în bloc, pe o listă comună, cu Partidul Socialiştilor.



„Ştim bine când şi de ce moldovenii au început să-şi lase casa şi să plece în lumea mare. Cine era pe atunci – mai este şi astăzi la guvernare. În anii când am guvernat noi, comuniştii, procesul a fost încetinit într-o anumită măsură. Dar n-a fost posibil să-l oprim, pentru că prea gravă şi prea degradată a fost moştenirea, iar prin lovitura de stat din aprilie 2009 am fost înlăturaţi de la putere. Au urmat 12 ani în care numai un chior sau un rău voitor nu vrea să vadă şi să recunoască înrăutăţirea acestei situaţii. O stare de lucruri care, dacă e să o spunem mai de-a dreptul, este nu altceva decât „alungarea poporului din ţară şi pregătirea teritoriului pentru venirea străinilor””, afirmă Vladimir Voronin.



Fostul şef de stat susţine că a făcut ce a putut. S-a retras în toamna anului 2009, „din proprie iniţiativă şi nesilit de nimeni, lăsând pe alţii să facă mai mult şi mai bine”. „Le-am oferit locul, dacă i-am tot văzut bătându-se cu pumnul în piept că ei ştiu cum, că ei pot, că ei vor fi ajutaţi de Occident să înflorească din nou Moldova noastră dragă... Vremea a arătat cât de naivi – ca să nu zic altfel – am fost şi eu, şi dumneavoastră. Cât de uşor ne-au fraierit toţi aceşti Ghimpu, Lupu şi Filat. Ghidaţi din străinătate, unde munciţi voi astăzi nu în calitate de ingineri, tehnologi sau învăţători, ca acasă, ci mai mult în calitate de slugi”, menţionează liderul comunist.



„Vă mai fac şi o propunere, tot foarte simplă, pentru cei cu totul grei de cap: „arătaţi, numiţi măcar un lider de partid, măcar un singur partid (din cea mai monstruoasă coaliţie pe care au avut-o vreodată moldovenii) care, după ce ne-au plecat pe noi în 2009, au făcut ceva bun pentru ţara noastră, pentru poporul ei, pentru dumneavoastră personal!. Măcar unul găsiţi. Şi numiţi-i faptele. Faptele, nu vorbele, căci meşteri la vorbit avem mai mulţi decât norma la un metru pătrat”, a declarat Vladimir Voronin.



„Numai după autoigienizare vom înţelege şi ce avem de făcut împreună – pentru binele comun”, a mai spus Vladimir Voronin, care este cap de listă al Blocului electoral al Comuniştilor şi Socialiştilor.



Politicianul îndeamnă cetăţenii să voteze pentru cine găsesc de cuviinţă, dar tare ar fi bine ca, înainte de asta, să se gândească bine la celea ce le-a spus el.