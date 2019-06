VIDEO Octavian Ţîcu, discurs incendiar la tribuna Parlamentului: „Vreţi opoziţie? Opoziţie o să aveţi la închisoare”

„Am în mână un document. Acest document se cheamă „Declaraţia cu privire la caracterul captiv al statului Republica Moldova”. Ce discuţie avem noi aici? Ce opoziţie? Noi am denunţat regimul oligarhic. Noi am spus clar că PD-ul şi Plahotniuc sunt partid responsabil de uzurpatea puterii de stat. Noi am spus că este dictatură şi instituţiile statului de drept sunt captive. Vreţi opoziţie? Opoziţie o să aveţi la închisoare. Toţi oamenii care sunt responsabili de uzurparea puterii de stat vor trebui să facă închisoare”, a afirmat Octavian Ţîcu.





Parlamentarul a atacat dur Partidul Democrat, condus de Vlad Plahotniuc, pe care l-a acuzat de uzurparea puterii de stat şi de faptul că şi-ar fi subjugat toate instituţiile de stat.

