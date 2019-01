Victor Ciobanu: Declaraţiile de avere ar trebui să conţină şi contribuţia fiecăruia la bugetul de stat

Victor Ciobanu a făcut declaraţia în contextul în care pe site-ul Comisiei Electorale Centrale au apărut declaraţiile de avere ale candidaţii la funcţia de deputat pe listele de partid.

„Nu sunt contra ca oamenii să fie bogaţi, dar vreau să văd cât contribuie la bugetul de stat, la economia ţării. Pentru că observăm un lucru foarte important: în momentul în care cea mai influentă persoană în stat îşi ţine toate averile în of-shore-uri, respectiv, nu plăteşte nimic în calitate de impozite pe aceste bunuri, averi, eu nu am niciun argument ca să-l suspectez că el vrea un bine în economia ţării”, spune analistul.

Potrivit lui, declaraţiile de avere care au apărut pe site-ul CEC în dimineaţa zilei de ieri, la scurt timp au dispărut.



Vicepreşedintele Partidului Platforma demnitate şi Adevăr, Alexandru Slusari, care este şi candidat din partea blocului ACUM DA PAS pe o circumscripţie din Chişinău, a făcut referire la veniturile liderului PDM, Vlad Plahotniuc.

„Este imoral când un personaj care se află de mai mult de 10 ani în politică şi a fost indirect sau direct la guvernare în toată această perioadă să declare un pian cu valoarea egală cu aproximativ 2500 pensii minime din Republica Moldova şi în situaţia în care 80% dintre pensionari primesc pensii de sub 2.000 de lei. Sub aspect moral, asemenea personaj nu are ce căuta în politica moldovenească”, consideră politicianul.