Vasile Bolea: Fracţiunea Şor îi va asigura puterii toate voturile necesare

De cealaltă parte, deputatul PAS Vladimir Bolea respinge ideea unei colaborări cu fracţiunea Şor, iar în calitate de dovadă ar fi faptul că deputaţii Şor n-au primit nicio funcţie de conducere în Parlament.



Comunisto-socialistul Vasile Bolea spune că votul fracţiunii Şor în favoarea lui Igor Grosu la funcţia de preşedinte al Parlamentului ar trăda negocieri de culise între cele două fracţiuni. Potrivit lui, fracţiunea Şor va fi cea care va oferi guvernării voturile necesare pentru a modifica Legea Supremă. În campanie, deputaţii PAS le-au promis cetăţenilor modificarea Constituţiei pentru a lăsa deputaţii corupţi fără imunitate şi fără averile obţinute ilegal.



„PAS are deja o opoziţie constructivă şi din câte am înţeles noi, deputaţii fracţiunii Şor îi vor asigura puterii toate voturile necesare pe viitor, le va asigura o majoritate constituţională. În privinţa modificării Constituţiei astfel încât averile obţinute ilegal să fie confiscate, eu mă întreb de ce va întâmpla cu persoanele care şi-au dobândit fraudulos averile până la modificarea Constituţiei. Legea nu va avea efect retroactiv. Este important ca prin această modificare să nu înceapă goana după vrăjitoare”, a spus Vasile Bolea, în cadrul emisiunii „Пятница с Анатолием Голя” de la RTR Moldova.



De cealaltă parte, deputatul PAS Vladimir Bolea exclude orice alianţă tacită cu reprezentanţii fracţiunii Şor. Deputatul şi-a exprimat speranţă că atunci când va exista un proiect de modificare a Constituţiei, el va fi aprobat cu voturile tuturor deputaţilor.



„Noi n-am avut nicio discuţie cu cei din fracţiunea Şor la subiectul votării pentru candidatura lui Igor Grosu. Atunci când suntem acuzaţi că am negocia cu ei, trebuie să se ia în considerare faptul că ei n-au primit nici funcţia de vicepreşedinte al Parlamentului, nici şefia vreunei comisii. Pentru proiectele de modificare a Constituţiei mizăm, inclusiv, pe deputaţii PCRM-PSRM. Constituţia nu poate fi modificată în interesul unui singur partid, ci în interesul ţării, al democraţiei. Vom avea consultări cu toată societatea şi nu văd de ce blocul PCRM-PSRM nu ar vota pentru aceste modificări”, a replicat Vladimir Bolea.



Potrivit programului electoral PAS, printre primele 10 legi adoptate după preluarea guvernării, se regăsesc excluderea imunităţii deputaţilor pentru acte de corupţie şi confiscarea averii pe care funcţionarii şi demnitarii nu o pot justifica.