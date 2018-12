Valeriu Ghileţchi candidează în circumscripţia SUA şi Canada pentru alegerile din 24 februarie

„Am luat decizia să candidez independent pe această circumscripţie ţinând cont de faptul că cunosc destul de bine diaspora din Statele Unite şi Canada. Cred că i-aş putea reprezenta cu demnitate pe cetăţenii noştri care locuiesc în America. Urmează procesul de colectare a semnăturilor. Semnături voi colecta şi aici, în Republica Moldova, aşa cum permite legislaţia, dar şi în Stele Unite ale Americii. Vreau să am semnături şi din partea diasporei noastre care locuieşte acolo. După care voi depune actele pentru a fi înregistrat în calitate de candidat independent la alegerile parlamentare din 2019”, a declarat pentru presă Valeriu Ghileţchi.



Valeriu Ghileţchi consideră că are suficiente şanse, însă orice campanie presupune luptă şi o concurenţă electorală. Acesta şi-a exprimat speranţa că va fi o concurenţă corectă, conform standardelor internaţionale, iar câştigător va deveni cel care se bucură de cea mai mare încredere din partea cetăţenilor care locuiesc în SUA şi Canada.



„Circumscripţia nr. 51 este cea mai potrivită pentru mine, ţinând cont de faptul că îi cunosc pe aceşti oameni. Ei mă cunosc, iar într-o campanie, dar şi în activitatea parlamentară contează foarte mult încrederea pe care o au cetăţenii faţă de deputatul lor. Cred că este nevoie să avem o legătură mai strânsă cu ţara. Voi milita pentru această legătură. De fapt, un element al sistemului mixt este posibilitatea de ca cetăţenii să aibă reprezentantul lor direct în Parlament. Îmi asum această responsabilitate şi având experienţa pe care o am de mai mulţi ani de zile, în calitate de parlamentar, dar şi o experienţă internaţională – îi cunosc foarte bine şi pe cei din Statele Unite congresmani, senatori, cât şi pe cei din Canada – toate acestea îmi vor permite să-i reprezint pe cetăţenii noştri atât la nivel local, cât şi la nivel internaţional”, a notat Valeriu Ghileţchi.



Politicianul a mai spus că în perioada imediat următoare planifică o vizită în Vancouver.