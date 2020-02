Pavel Filip spune în ce condiţii PDM ar participa într-o coaliţie de guvernare

Printre aceste instrumente ar fi şi portofolii în Guvern. Totodată, liderul PDM spune că nu a început discuţii nici cu un partid politic despre formarea unei eventuale coaliţii de guvernare, transmite IPN.



„Avem o viziune destul de pragmatică în crearea coaliţiilor şi, în primul rând, în capul mesei se pune faptul dacă PDM va obţine instrumentele necesare pentru a ne putea realiza promisiunile. Pentru că de altfel de ce râvneşti să ai instrumentele de guvernare?”, se întreabă Pavel Filip.

Potrivit lui, aceste instrumente ar fi portofolii în Guvern şi instrumentele administrative care oferă posibilitatea de a fi implementat programul electoral. „Dacă vezi că obţii aceste instrumente necesare, atunci tot poate fi justificat. Dacă nu ajungi la un numitor comun pentru a obţine aceste instrumente, atunci nu cred că are rost să te bagi într-o coaliţie de guvernare”, a afirmat democratul în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de televiziune Moldova 1.



Pavel Filip spune că PDM, fiind pe centrul eşichierului politic din Republica Moldova, poate forma coaliţii atât cu formaţiuni de stânga, cât şi de dreapta. Liderul PDM spune că partidul este deschis pentru discuţii de formare a unei coaliţii de guvernare, dar că va avea o abordare pragmatică.

„Nu am început nicio discuţie în sensul creării unei coaliţii parlamentare de guvernare nici cu cei de la PAS, nici cu cei de la PSRM. Este adevărat că cu cei din PSRM, luând în consideraţie că noi am acordat vot de încredere acestui guvern, avem discuţii săptămânal, dar aceste discuţii se rezumă la proiectele de legi şi într-un mod oarecare la coordonarea agendei parlamentare”, a afirmat Pavel Filip.



Potrivit lui, PDM este într-o situaţie puţin mai dificilă pentru că nu este nici la guvernare, nici în opoziţie. Pavel Filip susţine că formaţiunea nu se află actualmente într-o coaliţie, ci a acordat doar un vot de încredere Guvernului condus de Ion Chicu pentru programul pe care îl are acesta. „Atunci când eşti într-o coaliţie de guvernare, atunci ai nişte angajamente şi votezi fiecare proiect de lege. În cazul de faţă, noi votăm ceea ce considerăm că se încadrează în albia intereselor Partidului Democrat”, a afirmat democratul.