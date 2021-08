Natalia Gavriliţa: Situaţia bugetară pentru acest an este sub control

Potrivit şefei Executivului, situaţia bugetară până la sfârşitul acestui an este sub control, iar de anul viitor vor începe să dea roade politicile anticorupţie implementate de noua guvernare,



Natalia Gavriliţa spune că prioritatea Guvernului este rectificarea bugetului de stat pentru anul 2021, astfel încât să se asigure majorarea pensiei minime până la 2000 de lei începând cu 1 octombrie.



„Una dintre acţiunile noastre imediate va fi rectificarea bugetului, pentru a suplimenta aceste fonduri şi pentru a reorienta cheltuielile de la programe care nu au fost executate la proiecte noi. Avem un angajament ferm de creştere a pensiei minime şi va trebui să alocăm bani, chiar în acest an, pentru aceste majorări”, a spus Natalia Gavriliţa în cadrul unei ediţii speciale de la ProTV Chişinău.



Premierul spune că finanţările din extern sunt colacul de salvare al bugetului de stat în acest an. Guvernul mizează pe cea de-a doua tranşă din asistenţa macrofinanciară anunţată de Uniunea Europeană şi pe bani de la FMI.



„Situaţia bugetară pentru acest an este sub control. Avem veşti bune din partea FMI, care va oferi Republicii Moldova 236 de milioane de dolari. Banii vor veni, sperăm noi, la sfârşitul lunii august. La sfârşitul lui septembrie vom negocia programul nou cu FMI şi vom încerca să accesăm bani suplimentari. Sperăm să primim şi 50 de milioane de euro din partea Uniunii Europene. Aceştia sunt bani care intră direct în buget şi merg pentru finanţarea deficitului bugetar. Pe termen scurt, aceasta este strategia de finanţare”, a spus Natalia Gavriliţa.



Gavriliţa spune că Execuvitul nu va miza în exclusivitate pe bani din exterior, ci va asigura o relansare a economiei care să crească veniturile la bugetul de stat. Independenţa justiţiei şi combaterea justiţiei vor transforma Republica Moldova într-un stat previzibil pentru investitorii străini, iar debirocratizarea va încuraja moldovenii să-şi lanseze afaceri acasă, spune premierul.



„Pentru perioada 2022-2023, credem că acţiunile noastre ferme de combatere a corupţiei vor asigura acumulări adiţionale în buget. În plus, restricţiile pandemice au dus la oficializarea activităţilor comerciale şi veniturile din acest an au fost mai mari decât cele prognozate. În primele 6 luni ale anului, veniturile la buget au crescut cu 20%. În plus, vom stimula crearea locurilor de muncă pentru a avea venituri adiţionale la buget”, a mai spus Gavriliţa.



Aureliu Ciocoi a menţionat cu o zi înainte de plecarea sa din funcţia de prim-ministru interimar că Fondul de Rezervă al Guvernului şi Fondul de Investiţii sunt goale, iar prioritatea noului Executiv ar trebui să fie suplimentarea lor.