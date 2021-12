Maia Sandu, despre avocatul poporului: Omul şi-a dat demisia şi cu asta s-a terminat

Preşedintele Maia Sandu spune că deşi, anterior, Natalia Moloşag i-a apărat interesele în cadrul unui dosar cu foştii săi oponenţi politici, nu se cunosc personal. Potrivit Maiei Sandu, de-a lungul carierei sale politice, avocaţii nu şi i-a selectat personal, ci au fost angajaţi de echipa de campanie.



„Eu nu am avut ocazia s-o cunosc pe doamna Moloşag, chiar dacă ea m-a reprezentat într-un caz. Fiind în această luptă politică, au fost multe situaţii în care am avut nevoie de un avocat. În unele situaţii avocaţii erau angajaţi de echipa de campanie sau de partid, nu am cunoscut-o nici până şi nici după”, a spus Maia Sandu, în cadrul unei ediţii speciale de la TVR Moldova.



Preşedintele Maia Sandu spune că odată cu demisia Nataliei Moloşag subiectul poate fi considerat epuizat. În acelaşi timp, şeful statului a menţionat că valul de critici cu care a fost tratată Moloşag îi descurajează pe mulţi cetăţeni ai Republicii Moldova să se angajeze în funcţii publice.



„Răspunsurile doamnei Moloşag nu au fost convingătoare, nu pot să spun dacă a avut sau nu dreptate. După, însă, a fost un val de critici care nu a mai lăsat timp şi loc ca lucrurile să se analizeze şi ca să nu existe o atitudine superficială. Lucrurile s-au întâmplat foarte repede, omul şi-a dat demisia şi cu asta s-a terminat. Cele două principale motive din care oamenii refuză să vină în instituţii publice sunt salariile, unu, oamenii spun că au salarii mai mari în altă parte decât la stat şi, doi, linşajul public. Mulţi oameni spun că nu vor să vină pentru că pentru o greşeală sau pentru o suspiciune de greşeală sunt linşaţi public”, a mai spus preşedintele Republicii Moldova.



Natalia Moloşag şi-a depus ieri cererea de demisie din funcţia de Avocat al Poporului, după ce în spaţiul public au apărut informaţii care au scos la iveală faptul că Moloşag era asistată de un fost client, condamnat la 4 ani de închisoare pentru proxenetism. Moloşag şi-a explicat decizia de a-şi angaja fostul client pe un contract de prestări-servicii în instituţia Avocatului Poporului prin faptul că şi-a dorit incluziunea socială a fostului condamnat. Moloşag a fost numită de Parlament în funcţia de Avocat al Poporului în luna septembrie.