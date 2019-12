Ion Chicu: La începutul anului 2021 ar putea fi deschise două aeroporturi în Moldova, la nord şi la sud

Ion Chicu spune că pentru dezvoltarea infrastructurii aeroportuare trebuie creată o concurenţă pentru aeroport.

„Deja am început să discutăm cu specialiştii. Săptămâna aceasta vom avea şi un plan clar de acţiuni în acest domeniu. Eu cred că este foarte posibil, dacă nu anul acesta, atunci anul viitor, am în vedere anul 2021, să avem cel puţin un aeroport la nord şi aici noi examinăm fie Mărculeşti, fie Bălţi, şi unul la sud – probabil, la Ceadâr Lunga. Rămâne ca specialiştii să elaboreze acest studiu de pre-fezabilitate ca să vedem unde este, din punct de vedere economic, cel mai raţional să construim”, a declarat premierul în cadrul emisiunii „Punctul de azi” de la TVR Moldova.



Pentru dezvoltarea aeroportului de la Mărculeşti premierul spune că ar fi nevoie de 17-18 milioane de euro, investiţii din partea statului. „Apropo, are certificat aeroportuar internaţional, poate primi rute, pista este foarte bună. Altceva este că amplasarea lui nu este cea mai reuşită. Avem aeroportul de lângă Bălţi care necesită mai multe investiţii, dar amplasarea este cu mult mai bună şi are posibilitate de creştere”, a declarat Ion Chicu.



Premierul spune că la ora actuală Guvernul nu mizează doar pe investiţii publice în dezvoltarea acestui sector, dar şi pe atragerea resurselor din sectorul privat, dar şi investiţii de peste hotare. „Colegii mei deja discută şi cu unele companii din Germania, renumite în industria respectivă, o să lansăm un concurs atunci când vom avea o viziune clară cum ne mişcăm. Noi ne axăm pe posibilitatea investiţiilor private din această infrastructură”, a afirmat prim-ministrul.