Ion Ceban: Redenumirea străzilor nu este o prioritate în activitatea Primăriei

„Aceasta este de competenţa CMC. Eu nu pot să-i interzic unui sau altui consilier, să-i impun opinia mea. Dar pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie să existe majoritate care să voteze. Eu consider că redenumirea străzilor nu este o prioritate pentru activitatea Primăriei în ansamblu. Noi avem multe alte probleme, începând de la drumuri, trotuare, sistemele de curăţare şi altele care, într-adevăr, constituie o prioritate”, a declarat Ion Ceban în cadrul emisiunii „Piatniţa s Anatoliem Golea” de la postul RTR Moldova.



Totodată, Ion Ceban susţine că ideal ar fi ca în Chişinău să fie formată Poliţia municipală, dar Primăria nu a ajuns la un numitor comun cu Guvernul referitor la chestiunea respectivă. „Eu cred că trebuie să fie formată Poliţia municipală. Şi câte 50 de oameni în fiecare sector nouă ne-ar ajunge. Costul unui asemenea proiect am putea să ni-l permitem. Aceasta este aproximativ 8-9 milioane pe an”, a declarat edilul capitalei.



Potrivit lui, săptămâna viitoare va fi prezentat un regulament care prevede inclusiv amenzi pentru cetăţenii care nu păstrează curăţenia, pentru distrugerea bunurilor publice.



În plus, primarul susţine că a început negocierile cu câţiva parteneri de peste hotare pentru instalarea unui sistem de monitorizare în oraş. Se intenţionează instalarea camerelor de luat vederi la şcoli, grădiniţe, spitale şi în spaţiul public.