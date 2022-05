Ilan Şor, despre alegerea lui Igor Grosu în funcţia de preşedinte al PAS: A fost o competiţie „strânsă” şi „democratică” dintre el şi propriul său ego

„În acest week-end a avut loc un eveniment care a ţinut în suspans întreaga clasă politică din Moldova. După o competiţie strânsă dintre Igor Grosu şi propriul său ego, Igor Grosu „a câştigat” funcţia de preşedinte al PAS. Oricum, credem că, deşi era singurul candidat înscris în cursa pentru şefia partidului, Grosu oricum a avut foarte mari emoţii. Ce să spunem, un adevărat exerciţiu democratic a avut loc la congresul partidului Maiei Sandu, o veritabilă competiţie, care seamănă leit cu toate concursurile pentru funcţii publice, organizate până acum de guvernarea PAS şi mimate atât de frumos şi de artistic, încât îţi vine să-i crezi. Dar noi nu-i credem, că doar nu suntem nebuni”, a declarat Ilan Şor.

Liderul Partidului „ŞOR” a criticat şi faptul că PAS renunţat la sloganul „Vremuri bune” şi au optat pentru un nou slogan, la fel de ipocrit.

„PAS a renunţat la sloganul cu care i-au aburit pe moldoveni. Gata, PAS nu mai porneşte vremurile bune. De data asta şi-au ales un alt slogan, la fel de amăgitor: „Cu PAS în Europa”. După ce au adus Moldova cu un PAS în groapă, Grosu vrea să ducă Moldova cu un PAS în Europa. Păi deja au venit vremurile bune şi n-am observat noi? Sau vă e ruşine să mai pronunţaţi acest slogan, după ce aţi dus ţara în sărăcie, iar pe oameni în prag de disperare? Să înţelegem că toate problemele din Moldova le-aţi rezolvat şi acum aţi hotărât să-i duceţi pe moldoveni în Europa. Să înţelegem că, de acum înainte, cât va dura această ipotetică aderare la Uniunea Europeană, problemele grave cu care se confruntă moldovenii se amână sau vor rămâne nerezolvate”, a mai declarat Ilan Şor.

Şor a mai adăugat că pentru a ajunge în Europa trebuie să facem mai întâi ordine la noi acasă, să implementăm reforme, să majorăm salariile şi pensiile şi să ridicăm nivelul de trai.

„Rupţi în fund nu are nimeni nevoie de noi acolo. Începând cu anul 2015, Partidul „ŞOR” a adus Europa la Orhei şi am transformat raionul într-o regiune cu adevărat înfloritoare. Noi dezvoltam Orheiul în timp ce voi îi minţeaţi pe oameni şi le promiteaţi cioara de pe gard. În condiţiile unei crize de proporţii, suntem singurii care continuăm să dezvoltăm Moldova. În următorii 5 ani, în raionul Orhei, vor fi modernizate, în total, 70 de localităţi. Aşa că, oameni buni din PAS, aşa nu se poate, lăsaţi sloganul cu Europa deoparte şi vă rog să vă întoarceţi la sloganul vremuri bune şi să faceţi odată şi odată pentru această ţară. Înainte de a merge la Bruxelles, le recomandăm celor din PAS să treacă mai întâi pe la Bălţi, Sângerei, Soroca sau Cahul. Să-i ajutăm pe oameni să depăşească criza pe care tot voi aţi adus-o. Lăsaţi propaganda, minciuna şi promisiunile utopice şi înşelătoare şi apucaţi-vă de lucru, nu mai vindeţi iluzii deşarte oamenilor”, a conchis Ilan Şor.

În context, şi deputatul Partidului „ŞOR”, Marina Tauber, a făcut haz de necaz pe seama alegerii lui Igor Grosu în funcţia de preşedinte al PAS.

„Igor Grosu a devenit preşedinte al PAS, fiind singurul candidat înregistrat în cursă. Ce să zicem? Nu-s candidaţi, nu-s probleme. Parcă am mai văzut asta pe la Bălţi, cu vreo jumătate de an în urmă. Concurenţă, echidistanţă, competiţie, corectitudine? Nu, asta nu e despre cel mai „european” partid din Moldova. Oricum, alegerea lui Igor Grosu în funcţia de preşedinte al PAS este de bun augur. Nu pentru PAS, ci pentru ţară. Noul lider al partidului de guvernare este cea mai bună candidatură pentru a duce formaţiunea înapoi în opoziţie. Ştie el cel mai bine cum să facă asta, de la înălţimea celor două procente de popularitate pe care le are în sondaje”, a scris deputatul Marina Tauber, pe pagina sa de Facebook.