Igor Dodon, despre faptul că Maia Sandu ar fi aflat din presă despre reţinerea sa: Afirmaţie absolut necredibilă

„Cât priveşte declaraţia doamnei preşedinte Maia Sandu, precum că a aflat despre arestarea unui ex-preşedinte al Republicii Moldova din presă, aşa afirmaţie îmi pare absolut necredibilă. La percheziţiile efectuate la mine la domiciliu a fost implicat SIS, care este în subordinea directă a Preşedintelui ţării (grupul ALFA de la SIS e antrenat să elibereze ostatici sechestraţi de terorişti, nu să dea buzna în locuinţele liderilor de opoziţie). Ştiu bine că SIS, MAI, dar şi alte instituţii, raportează zilnic primelor persoane în stat. Este un proces instituţional obişnuit. Nu cred că şefii SIS, MAI, Procuraturii, CNA, nu au informat-o pe Maia Sandu despre o astfel de operaţiune specială, în cadrul căreia va fi percheziţionat cu mascaţi şi reţinut un fost preşedinte al ţării. Această acţiune în sine este un caz fără precedent în istoria Republicii Moldova”, a afirmat Igor Dodon.





Potrivit lui, niciun conducător al instituţiilor implicate „nu risca să meargă la aşa ceva fără a pune la curent preşedintele republicii, căruia i se subordonează instituţional.”





„Nu poate fi presa moldovenească sau chiar cea americană din or. Boston, mai rapidă decât SIS-ul şi zeci de consilierii, care o informează non-stop pe preşedintele Maia Sandu. Sunt ferm convins că dosarul meu se află sub control politic, poate chiar sub un control, care depăşeşte cadrul Preşedinţiei”, a declarat Dodon.





Precizăm că preşedintele Maia Sandu a declarat că a aflat din presă despre reţinerea lui Igor Dodon, atunci când se afla într-o vizită neoficială în Boston, SUA.