Ex-ministra Finanţelor: Majoritatea din programele sociale anunţate de Igor Dodon au fost propuse de Guvernul Sandu

„Este important de menţionat că majoritatea din programele sociale anunţate, de fapt, sunt din bugetul solidarităţii, propus de Guvernul Sandu, atât creşterile salariale cu 10%, cât şi creşterea ajutorului pentru perioada rece a anului de la 350 la 500 de lei, creşterea indemnizaţiei pentru veterani de la 100 la 300 de lei. Şi ne pare rău că nu s-au regăsit şi alte programe sociale pe care le-am propus, cum ar fi: ajutor la contor pentru susţinerea pensionarilor cu venituri mici la plata energiei energice. Totuşi nu este clar cum vor fi finanţate aceste cheltuieli, pentru că în bugetul solidarităţii am propus o modalitate sustenabilă, realistă de finanţare a acestor programe”, a declarat Natalia Gavriliţa într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, citat de IPN.



Fosta şefă de la Finanţe spune că au fost făcute toate calculele de impact, au fost propuse programele care erau posibile şi au fost propuse surse de finanţare. Printre altele fiind şi cele 40 de milioane de euro – a treia tranşă de asistenţă macrofinanciară din partea Uniunii Europene, o sută de milioane de euro împrumut planificat din partea României, 50 de milioane de dolari din partea Băncii Mondiale.



„Acum, dacă vor fi implementate toate programele sociale propuse de acest Guvern PSRM-PDM, şansele ca aceste resurse să vină se reduc, practic, la zero. Deja Guvernul României a spus că nu va oferi împrumutul bilateral. Odată cu implementarea unor acţiuni populiste şi care distorsionează sistemul de pensii, cum ar fi indexarea, să vedem cum va fi făcută, pentru că noi aveam nişte propuneri cum s-ar putea face în mod realist, dar nu cred că acest guvern este capabil să propună o alternativă realistă, de aceea este foarte clar că acest guvern se ghidează de principiul: după noi şi potopul şi că guvernul, probabil, se va împrumuta din sectorul privat, din sectorul bancar, astfel închizând posibilităţile pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi pentru sectorul real să acceseze resurse financiare sau, cel puţin, limitând posibilităţile pentru sectorul privat”, explică Natalia Gavriliţa.



Fosta ministră spune că într-adevăr pensiile trebuie mărite, dar într-un mod sustenabil, nu cu astfel de programe unice înainte de alegeri. Cât ţine de acordarea celor 700 de lei pensionarilor de sărbători, Natalia Gavriliţa spune că este un program de aproximativ 400 de milioane. „Dubla indexare nu ştiu în ce mod va fi implementată şi de aceea îmi este greu să spun cum au calculat impactul, dar eu presupun că, de asemenea, vor fi tăiate programe noi pe care le-am prevăzut pentru ministere. Aceste programe noi erau în valoare de 1 miliard 500 de milioane de lei şi printre aceste programe, de exemplu, se numărau programe pentru asistenţa juridică garantată de stat, programe sociale pentru copiii care au fost victime sau martori ai infracţiunilor, programe ce ţin de extinderea tehnologiilor informaţionale, deci, programe care ar fi dus la dezvoltarea unor politici sectoriale”, a notat ex-ministra.



Într-o conferinţă de presă, susţinută de şeful statului, premier şi preşedinta Parlamentului, au fost anunţate şapte iniţiative sociale, printre care acordarea a şapte sute de lei pensionarilor în ajunul sărbătorilor, indexarea de două ori pe an a pensiilor, majorări salariale pentru sectorul bugetar etc.