Dodon cheamă lumea în stradă după ce a fost redus numărul secţiilor de votare pentru locuitorii din Transnistria: Este o crimă. Se pune în aplicare planul Occidentului

„De la statul captiv sub Plahotniuc iată că am ajuns la statul dezintegrat sub Maia Sandu. Prin limitarea votului cetăţenilor moldoveni din stânga Nistrului se comite un act grav de încălcare a drepturilor şi libertăţilor acestora şi se creează în mod intenţionat un zid politic suplimentar între cele două maluri. Ceea ce fac partidele de dreapta, preşedinta (şi sfetnicii lor străini) în raport cu moldovenii din Transnistria e mai mult decât o crimă, e o greşeală foarte serioasă şi cu consecinţe pe termen lung care afectează suveranitatea şi integritatea ţării”, a declarat Igor Dodon.





Dodon susţine că „se vede că se pune în aplicare planul tainic al Occidentului prin care se doreşte renunţarea la Transnistria sau provocarea unor noi tensiuni şi conflicte pe Nistru, iar limitarea votului pentru cetăţenii moldoveni face parte din această strategie mizerabilă”.





„Pentru ziua de mâine (vineri) noi anunţăm acţiuni de protest faţă de decizia antidemocratică şi antistatală a Curţii de Apel privind reducerea numărului secţiilor de vot din Transnistria. Partidele de dreapta şi preşedinta lor au întrecut măsura şi sfidează în mod repetat Constituţia ţării, însă Blocul Comuniştilor şi Socialiştilor este gata să apere drepturile constituţionale ale poporului până la şi după alegeri, în orice circumstanţe”, a spus Dodon.