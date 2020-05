Deputaţi: Obligativitatea de autoizolare pentru 14 zile a expirat odată cu ridicarea stării de urgenţă

Deşi în Parlamentul Republicii Moldova au fost înregistrate două cazuri pozitive de COVID-19, Mihai Popşoi consideră că din momentul în care toţi deputaţii îşi vor face testul şi vor avea rezultatul negativ, şedinţa poate avea loc cu aplicarea unor măsuri de rigoare.



„Avem un caz confirmat, sperăm să nu se confirme şi altele şi, din câte înţeleg, majoritatea colegilor care şi-a făcut test, toţi au rezultat negativ. În acest context, dacă admitem că până miercuri toţi îşi vor face testul şi toţi vor avea un rezultat negativ, atunci nu văd niciun impediment de ce joi nu am putea face şedinţa Parlamentului cu măsurile de precauţie necesare. Nu văd premise de ce ar trebui să tărăgănăm. Am primit telefoane de la unii colegi precum că ar urma să se afle în carantină până pe trei iunie, un lucru care ne-a pus în gardă pentru că se creează impresia că cineva în mod intenţionat vrea să ţină deputaţii departe de locul lor de muncă şi de obligaţiile pe care le au”, a declarat deputatul PAS Mihai Popşoi.



Nici deputatul grupului Pro Moldova Vladimir Cebotari nu susţine măsura de autoizolare a deputaţilor până pe trei iunie. Deputatul spune că toţi cei care fac trimitere la această prevedere se bazează pe o decizie a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale luată în perioada stării de urgenţă, iar odată cu ridicarea stării de urgenţă prevederea în cauză ar fi expirat. „Nu există astăzi niciun act normativ care ne obligă, din punctul nostru de vedere, să ne petrecem în izolare sau în carantină aceste 14 zile. Pe deoparte, acest lucru nu este raţional, pe de altă parte, acest lucru nici nu este obligatoriu din punct de vedere legal”, a menţionat deputatul.



Totodată, Vladimir Cebotari îşi exprimă speranţa că şedinţa Parlamentului va avea loc, eventual şi regim online.



Vicepreşedinta legislativului Monica Babuc susţine că întrunirea deputaţilor nu poate fi organizată prin intermediul unor platforme online, deoarece acest lucru nu este prevăzut în regulamentul Parlamentului. Cât despre interacţiunea fracţiunii PDM cu deputatul Eugeniu Nichiforciuc, Monica Babuc firmă că deputaţii democraţi ulterior au avut contact cu alţi deputaţi din cadrul altor fracţiuni.



„Prezenţa sau neprezenţa virusului în respectivul rezultat nu înseamnă că el este sută la sută veritabil până la expirarea celor 14 zile. Fac această remarcă nu pentru că aş fi împotriva convocării şedinţei noastre, categoric nu. şi sunt pentru, dar să fim totuşi responsabili că nu este vorba doar despre un contact direct între o persoană infectată şi cei care erau alături. Noi, cei care am interacţionat direct, am interacţionat şi cu colegii din legislativ”, a precizat Monica Babuc.



