Deputata Maria Ciobanu ar putea să-şi depună mandatul: „Îmi voi lua timp pentru a analiza şi a lua o decizie corectă”

„Atunci când îmi este foarte greu pe suflet merg acasă, adică la Nisporeni. Azi am discutat, de fapt mai mult am ascultat ceea ce mi-au spus unii dintre acei cu care am pornit la drum la sfârşitul anilor '80. Mi-au sugerat să-mi depun mandatul de deputat, întrucât ceea ce se întâmplă în politica de pe Bâc nu este ceea ce sperau ei că se va întâmpla după ultimele alegeri parlamentare”, a scris Maria Ciobanu pe pagina sa de Facebook.

Maria Ciobanu a menţionat că argumentele expuse în favoarea plecării ei din Parlament sunt „greu de ignorat”.

„Nu este cazul să mă jertfesc, deoarece jertfa mea nu este nici apreciată, nici înţeleasă. Le-am mulţumit pentru grijă, pentru atitudine, dar că îmi voi lua timp pentru a analiza şi a lua o decizie corectă”, a spus Maria Ciobanu.

