Consilierii municipali explică de ce l-au demis pe Ruslan Codreanu

Preşedintele fracţiunii socialiştilor din CMC, Dinari Cojocaru, susţine că, sub aspect juridic, un primar interimar nu se poate afla în această postură mai mult de şase luni. Sub aspect financiar, au existat mai multe proiecte care au depăşit bugetul aprobat de câteva ori. Potrivit lui Dinari Cojocaru, deşi CMC a adoptat mai multe hotărâri, acestea nu au fost implementate de fostul primar interimar. „Mai mult, direcţiile şi serviciile municipale care erau sub patronajul domnului Codreanu, lucrau de multe ori împotriva Consiliului Municipal”, a menţionat consilierul în cadrul emisiunii „Acces direct” de la postul de televiziune NTV Moldova.



Igor Călin, membru al Blocului electoral Platforma Popular Europeană, consideră că n-ar fi corect să fie pus în spatele fostului primar interimar toate insuccesele municipiului Chişinău. Referitor la decizia de demitere a lui Ruslan Codreanu, consilierul spune că aceasta are două aspecte: cel politic şi juridic. „Noi ne-am exprimat votul de neîncredere politică pentru toate derapajele, pentru lipsa de comunicare, pentru cheltuirea ineficientă a banului public. Şi aspectul juridic – dacă Ruslan Codreanu nu era să depună benevol demisia, era să mergem printr-o acţiune de constatare a nulităţii dispoziţiei de autonumire a lui”, a menţionat Igor Călin.



Consilierul neafiliat Vasilii Chirtoca menţionează că Ruslan Codreanu nu avea o viziune prea largă privind dezvoltarea municipalităţii. Consilierul spune că fostul primar interimar are mai multe restanţe printre care stabilirea hotarelor verzi, proiectarea unui complex sportiv, proiectarea unui aquaparc. „Toate acestea sunt prevăzute în buget, dar domnul Codreanu se ocupa cu proiecte pe care el le înţelegea, pe cele pe care nu le înţelegea, nu le implementa”, a menţionat Vasilii Chirtoca.



Săptămâna trecută, pe 4 iulie, Ruslan Codreanu a fost demis din funcţia de viceprimar şi primar general interimar al municipiului Chişinău, cu votul a 36 de consilieri municipali din totalul de 51.

