Cine este Teodor Cârnaţ, candidatul la funcţia de primar de Chişinău

Teodor Cârnaţ are 47 de ani. În anul 1995, a devenit licenţia al Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova şi în 1998 a devenit licenţiat în filologie, limba engleză, a Institutului de instruire continuă din cadrul USM.



În anul 1996, Teodor Cârnaţ a devenit membru al Baroului Avocaţilor din Republica Moldova, iar din decembrie 2013 până în octombrie 2017, a fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii. De-a lungul carierei profesionale, Teodor Cârnaţ a fost avocat la mai multe instituţii private şi a predat dreptul în cadrul USM din poziţia de conferenţiar universitar. Din iunie 2011 până în decembrie 2013, Teodor Cârnaţ a fost consilier municipal independent în cadrul Consiliului Municipal Chişinău.



În prezent, este profesor universitar la Facultatea de Drept al USM, deţine funcţia de evaluator/referent extern la Revista Tribuna Juridică, Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice Bucureşti şi este preşedinte al Seminarului Ştiinţific inter-universitar la specialitatea drept public de pe lângă USM. De asemenea, activează ca expert în cadrul Comisiei de Experţi în drept public al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare.



Potrivit declaraţiei de avere pentru ultimii doi ani, Teodor Cârnaţ are venituri anuale de 218 000 lei din activitatea de profesor universitar la USM. Alţi 14 000 de lei sunt venituri obţinute din activităţi ştiinţifice, didactice şi de creaţie efectuate la USEFS şi AŞM. De asemenea, Teodor Cârnaţ mai obţine suma de 710 000 lei anual din darea în locaţiune a unui spaţiu locativ. Candidatul mai declară că se află în posesia unui automobil Wolkswagen Transporter în valoare de 25 000 lei şi a unui autoturism Honda Jazz din 2005 în valoare de 35 000 lei.



Sub sloganul de campanie „Chişinăul – un dar de la Dumnezeu pe care îl vom valorifica”, Teodor Cârnaţ îşi propune , în eventualitatea în care va ajunge primar, să ofere transport public gratuit pentru toţi elevii şi studenţii şi să finanţeze de la bugetul municipal micul dejun nu doar pentru elevii din clasele primare, dar şi pentru toţi elevii, studenţii şi angajaţii sistemului de învăţământ din municipalitate.



De asemenea, Teodor Cârnaţ îşi propune să reducă cheltuielile de întreţinere a aparatului Primăriei şi a instituţiilor subordonate acesteia cu 50% şi să evalueze funcţionarii din aparatul Primăriei şi a instituţiilor subordonate acesteia, a conducerii întreprinderilor municipale, prin prisma integrităţii şi a profesionalismului.



Teodor Cârnaţ îşi propune finalizarea construirii drumului de ocolire a oraşului, construirea de intersecţii-denivelate în punctele cu circulaţie intensivă, construirea de parcări gratuite la intrările în capitală pentru transport privat.

Materialul face parte din campania de informare lansată de IPN, în care prezintă date biografice, informaţii despre venituri şi avere, precum şi experienţa profesională a pretendenţilor la şefia Capitalei.