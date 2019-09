Cine este Andrei Donică, candidatul la funcţia de primar de Chişinău

Andrei Donică are 38 de ani. În CV scrie că a absolvent Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova. Este cercetător ştiinţific în cadrul Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător.





În 2008 a fost laureat al Premiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru tineret. Tot atunci a obţinut diploma de onoare a Ministerului Agriculturii. Din 2010, este vicepreşedinte al Asociaţiei Producătorilor de Fructe din Republica Moldova, iar din 2011 preşedinte al Asociaţiei pentru Prevenirea şi Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei. Este căsătorit şi are doi copii.



În declaraţia de avere declară că, în perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2018, a obţinut din salariu venituri în sumă de aproape 270 de mii de lei. Din vânzarea unui automobil a obţinut 20 de mii de lei, iar din chiria altor două – circa 140 de mii de lei. Candidatul are în proprietate cote părţi în două apartamente, iar alt apartament l-a obţinut în urma unui proces de privatizare. Andrei Donică a mai declarat că are în proprietate şi posesie şase automobile şi patru remorci.



La 12 octombrie 2018, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, după ce, pe 30 septembrie 2016, l-a stropit cu o găleată cu lapte, lângă clădirea Guvernului, pe Octavian Armaşu, pe atunci ministru al finanţelor.



Andrei Donică a fost cap de listă pe circumscripţia naţională la alegerile parlamentare din 24 februarie din partea Mişcării Sociale Politice „Speranţa-Надежда”. Formaţiunea a acumulat 2826 de voturi sau 0,19%.



În campania pentru alegerile locale din 20 octombrie echipa Mişcării Profesioniştilor „Speranţa-Надежда”, în frunte cu Andrei Donică, s-a lansat în faţă la Transautogaz, companie fiică a SA Moldovagaz, unde, potrivit membrilor Mişcării, nu se eliberează bonuri fiscale la vânzare şi se face contabilitate dublă. „Moldovagaz raportează pierderi anual peste 32.000.000 m3 de gaz metan, dar de fapt această cantitate nu sunt pierderi, dar furt de gaze şi vinderea prin staţiile de alimentare cu gaz metan. Anual Moldovagaz aportează 15.000.000 dolari pierderi de gaze din conducta cu gaz. Până la urmă aceste pierderi sunt incluse în preţul final al gazului pentru consumători, inclusiv şi cei casnici”, a spus candidatul.

Materialul face parte din campania de informare lansată de IPN, în care prezintă date biografice, informaţii despre venituri şi avere, precum şi experienţa profesională a pretendenţilor la şefia Capitalei.

