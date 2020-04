Andrei Năstase cere anchetarea penală a lui Vladimir Ţurcan

„Viaţa bate filmul. S-a întâmplat un lucru absolut firesc. Eu m-aş fi bucurat, dacă domnul Ţurcan ar fi apelat la gramul de conştiinţă pe care îl are orice om în această lume şi şi-ar fi dat demisia. Am insistat şi insist în continuare pe anchetarea şi disciplinară, şi penală, şi a lui, şi a lui Igor Dodon. Demersurile noastre vor fi duse la bun sfârşit”, a declarat Andrei Năstase în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la postul de televiziune N4.



Năstase spune că nu are detalii despre procesul de destituire, însă CC nu a făcut nimic altceva decât să apeleze la procedurile prevăzute în astfel de cazuri. Totodată, oficialul spune că „tot ce se face, se face spre bine”.



Liderul PDA presupune că destituirea lui Vladimir Ţurcan şi înlocuirea acestuia cu Domnica Manole ar fi avut loc cu contribuţia a patru judecători din cadrul instituţiei.



„Este o responsabilitate enormă care cade pe umerii doamnei Domnica Manole în care am avut şi am în continuare încredere. Asta nu înseamnă că nu pot să nu transmit un mesaj public către Domnica Manole şi această majoritate corectă prin faptele pe care le-a demonstrat până acum la CC. Sunt patru judecători care au suspendat legea neconstituţională pe care a contestat-o colegul nostru Dinu Plângău. Sunt patru judecători care au declarat neconstituţională acea lege. Dacă s-a produs acest lucru cu demiterea lui Ţurcanu, bănuiesc că este aceeaşi majoritate. Lucrurile sunt aşa cum sunt. Fac apel către toţi judecătorii CC: mai presus de lege, mai presus de Constituţie nu poate fi nimeni în această ţară”, a adăugat oficialul.



Cât despre faptul că noua preşedintă a CCM a devenit Domnica Manole, liderul Platformei DA menţionează că aceasta nu a dezamăgit niciodată.



„Mă bucur mult că oameni pe care am pus miză în viaţa mea, vorbesc de colegii din Platforma DA, cei pe care i-am creditat cu încredere, bunăoară Domnica Manole, nu au dezamăgit deocamdată. Au fost şi alţii. În cazul Domnicăi Manole nu ne-a dezamăgit, a luptat. Iată un model de doamnă, judecător în această ţară care a fost perseverentă, consecventă în tot ceea ce face. Nu am decât să spun că Domnica Manole este reprezentanta societăţii civile la CC şi mă bucur foarte mult pe abordările colegilor mei din Parlament atunci când s-a insistat, iar Domnica Manole pe bună dreptate a ajuns judecător la CC”, a afirmat liderul Platformei DA.



Într-o hotărâre publicată joi, 23 aprilie, pe pagina electronică a CC se menţionează că Vladimir Ţurcan a fost destituit din funcţia de preşedinte ca urmare a exprimării votului de neîncredere. Potrivit unei alte hotărâri, Domnica Manole a fost aleasă, prin vot secret, în calitate de preşedintă a Curţii, pe un termen de trei ani, cu majoritate de voturi. Hotărârea este definitivă, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial.

