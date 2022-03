Ana Revenco: De la începutul războiului avem un tablou infracţional unic, fără crime grave şi deosebit de grave

Mai mult, ministrul de interne a venit cu o replică pentru Ambasada Rusiei la Chişinău şi a menţionat că n-a fost înregistrat niciun caz de discriminare la adresa cetăţenilor ruşi.

Printr-un comunicat plasat site-ul oficial al misiunii diplomatice, Ambasada Federaţiei Ruse la Chişinău i-a îndemnat pe „cetăţenii Rusiei şi conaţionalii ruşi” să se adreseze după ajutor la Ambasadă, în legătură ceea ce a calificat drept „creşterea numărului de cazuri de discriminare pe motive naţionale, lingvistice, culturale, religioase şi de altă natură, precum şi săvârşirea de acte cu caracter violent sau acte care ameninţă viaţa şi sănătatea”. Ministrul de interne Ana Revenco spune că, deocamdată, nu au fost înregistrate astfel de incidente.



„Nu avem niciun semnal de acest gen, la nicio unitate de poliţie din ţară. Dacă ele sunt cunoscute cuiva, îi încurajez pe toţi să semnaleze poliţia. Noi vom fi corecţi şi vom acţiona conform legii, în raport cu orice cetăţean, român, rus, chinez, ucrainean”, a spus Ana Revenco în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4.



Mai mult, şefa de la Interne spune că nu există premise pentru tensionarea situaţiei din ţară în urma unor eventuale divergenţe iscate între cetăţenii Republicii Moldova şi cei ai Ucrainei. Revenco spune că există incidente cu implicarea refugiaţilor ucraineni, însă acestea nu au potenţialul de a crea destabilizări în societate.



„2/3 din refugiaţi trăiesc în casele noastre. Moldovenii şi-au deschis uşile şi i-au luat la ei acasă. Ceea ce înseamnă că s-au solidarizat foarte mult cu ucrainenii. Nu văd motive să existe o escaladare a situaţiei pe acest segment. Da, sunt unele momente sporadice, mai izolate. Nu au caracter grav, se intervine şi este aplanat conflictul. În 15 zile noi am căpătat aproape un oraş ca Bălţiul după numărul locuitorilor, cineva ar putea spune că riscurile sunt iminente, dar nu avem astfel de semnale acum. De la începerea războiului am înregistrat un tablou infracţional unic. Zile la rând nu am avut nicio infracţiune gravă, deosebit de gravă sau excepţional de gravă. Personal aş vrea să cred că asta este o solidarizare cu drama prin care trec ucrainenii şi avem o istorie care ne leagă”, a mai spus Ana Revenco.



Potrivit datelor oficiale, pe teritoriul Republicii Moldova sunt peste 104 mii cetăţeni ucraineni, dintre care 49 de mii sunt minori. De asemenea, de la începutul războiului (24 februarie) Biroul migraţie şi azil a recepţionat aproape 5 mii de cereri de azil.