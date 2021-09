Alexandru Tănase şi Olesea Stamate, opinii contradictorii despre evaluarea activităţii instituţiilor

De cealaltă parte, reprezentanţii guvernării spun că legea vine să-i determine pe şefii instituţiilor aflate sub control parlamentar să activeze în interesul cetăţenilor



Potrivit legii de responsabilizare a şefilor instituţiilor aflate sub control parlamentar, comisiile de profil ale Legisaltivului efectuează evaluarea activităţii acestor entităţi, iar în cazul unui management defectuos, propun plenului demiterea conducerii acestor instituţii. Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale spune că iniţiativa încalcă principiul autonomiei şi indepedenţei instituţiilor regulatorii.



„Instituţiile date nu fac parte din nicio putere din stat, ele sunt absolut independente de cele trei puteri, legislativă, executivă şi judecătoarească. Dacă este vorba de corupţie, nu este Parlamentul cel care trebuie să demită şefii acestor instituţii, pentru asta există Procuratură, CNA. Nu asistăm la o încercare de evalua aceste instituţii, de ce să fim ipoctiţi? Se pune în aplicare un mecanism pentru a schimba componenţa acestor instituţii. Toată lumea înţelege ce se întâmplă. Nu trebuie să inducem pe nimeni în eroare, pentru că riscăm să profanăm instituţia evaluării, exact cum a fost profanată instituţia concursurilor publice. Există o mulţime de instituţii internaţionale care ne obligă să oferim independenţă acestor regulatori. E vorba, în special, de ANRE”, a spus Alexandru Tănase în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la ProTV Chişinău.



De cealaltă parte, preşedinta comisiei juridice, numiri şi imunităţi a Parlamentului, Olesea Stamate, spune că prin evaluarea anuală a activităţii şefilor instituţiilor regulatorii, aceştia vor evita să comită abateri de la legislaţie şi vor activa în interesul oamenilor.



„De-a lungul ultimilor ani, am încercat să traspunem cele mai bune practici europene, preluând modele din democraţii consolidate, crezând astfel că vom transpune şi democraţia la noi în ţară. Dar lucrul acesta nu s-a întâmplat. Această independenţă sporită le-a creat permisivitatea de a conserva corupţia şi impunitatea în cadrul acestor instituţii. Ceea ce facem noi acum este să introducem elementul de responsabilitate. Prin legislaţia actuală, aceste institutii au indepedenţă suficientă, iar responsabilitatea lipseşte. Aceste instituţii consumă din banii contribuabililor ani de zile, fără să livreze rezultate şi şefii acestor instituţii nu pot fi sancţionaţi, nici diciplinar, nici prin demiterea lor”, a spus Olesea Stamate.



Potrivit legii aprobate recent de majoritatea parlamentară, deputaţii analizează activitatea Consiliului Concurenţei, Agenţiei Naţionale de Reglementare în Energetică, Consiliului Audiovizualului, Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor şi Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare, iar în cazul în care raportul de evaluare este unul nesatisfăcător, conducătorii acestor structuri sunt demişi direct de Parlament.