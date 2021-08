Alexandr Stoianoglo nu vine vineri în Parlament

„Eu voi proceda conform legii. Parlamentul sau legea nu prevede audierea procurorului general în cadrul Parlamentului. Procuratura mâine va trimite Parlamentului o notă informativă despre toate acţiunile întreprinse la subiectul dat”, a declarat Alexandr Stoianoglo în cadrul unei conferinţe de presă.



Procurorul general consideră că nu există temei, nici legal, nici moral, pentru a demisiona din funcţie. În opinia sa, tot ce a făcut până acum, a făcut conform legii şi nu crede că cineva poate aduce exemple în care a încălcat legea.



„Procuratura nu a făcut dosare la comandă, nu a persecutat oamenii de afaceri, clasa politică, jurnaliştii etc. Tot ce am făcut până acum, noi am făcut conform legii şi vă vorbesc acest lucru cu toată răspunderea. Eu am înţeles că în ţara noastră toate problemele politice se vrea a se pune pe umerii procurorului general, ceea ce contravine şi legislaţiei, şi statutului procesual al procurorului”, a declarat Alexandr Stoianoglo.



La şedinţa plenară din 20 august, deputaţii au planificat să audieze raportul de progres privind procesul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar.