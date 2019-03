ACUM cere anularea rezultatelor alegerilor în mai multe circumscripţii

Într-un comunicat de presă al Blocului, se menţionează că este vorba despre anularea alegerilor şi invalidarea mandatelor deputaţilor aleşi în circumscripţia uninominală nr. 47, or. Camenca, Râbniţa, Dubăsari şi Grigoriopol, deputatul ales fiind Alexandr Oleinic, precum şi în circumscripţia uninominală nr. 48, or. Slobozia, mun. Tiraspol şi Bender, unde a fost ales Viorel Melnic.

Formaţiunea mai cere anularea alegerilor în circumscripţia uninominală nr. 4, or. Râşcani şi invalidarea mandatului lui Vladimir Mizdrenco, în circumscripţia uninominală nr. 18, or. Orhei, unde a fost ales Ilan Şor şi în circumscripţia uninominală nr. 17, or. Nisporeni, unde a fost ales Vlad Plahotniuc.

Potrivit Blocului ACUM, „aceste alegeri nu au fost nici libere, nici corecte, dar în aceste cinci circumscripţii uninominale frauda a atins cote inimaginabile. A valida astfel de alegeri înseamnă un afront direct aplicat principiilor de bază ale democraţiei”.

La alegerile din 24 februarie, Partidul Socialiştilor a obţinut 35 de mandate de deputat, 17 dintre care în circumscripţii uninominale, Partidul Democrat a obţinut 30 de mandate, 17 dintre care în uninominale. Blocul electoral ACUM a câştigat 26 de mandate, 12 dintre care în circumscripţii uninominale, iar Partidul Şor – şapte, două dintre care în uninominale. CEC a transmis documentele la Curtea Constituţională pe 4 martie. Instanţa constituţională urmează să pronunţe o concluzie cu privire la conformitatea sau neconformitatea alegerilor legislaţiei electorale astăzi, 9 martie.

