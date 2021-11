Secretar de stat: Moldova a trecut de punctul critic din acest val pandemic

Totodată, atenţionează populaţia că nu trebuie să se relaxeze, pentru că de modul de comportament din perioada următoare va depinde foarte mult evoluţia ulterioară a situaţiei epidemiologice la nivel naţional.



Într-o conferinţă de presă, Svetlana Nicolaescu, secretar de stat la Ministerului Sănătăţii, a declarat că valul pandemic curent, care a început în Moldova în luna august, este în descreştere. După ce ţara s-a aflat pe creasta valului în luna octombrie, în ultimele două săptămâni se înregistrează o pantă descendentă. Săptămâna trecută au fost raportate 8 208 cazuri noi de infectări, ceea ce reprezintă o descreştere cu 16%, comparativ cu săptămâna precedentă.

„Intensitatea procesului epidemic se reduce practic în toate teritoriile administrative. La nivel naţional, în medie incidenţa pentru ultimele şapte zile constituie 220 de cazuri la o sută de mii populaţie. Practic am coborât sub nivelul pragului de alertă roşu. La ora actuală avem cinci teritorii administrative unde se menţine nivelul de intensitate a procesului epidemiologic care corespunde nivelului roşu. Acestea sunt două municipii Bălţi şi Chişinău, dar şi două raioane: Vulcăneşti şi Glodeni. La fel, avem şi regiunea transnistreană, unde se înregistrează cel mai intens proces epidemic şi un număr semnificativ de cazuri noi în continuare”, a remarcat Svetlana Nicolaescu.



La nivelul întregii ţări, 35 de spitale sunt activate pentru pacienţii cu COVID-19. Rata de ocupare este sub 80%, fiind internaţi 2 771 de pacienţi care au contractat infecţia. La terapie intensivă, în stare foarte gravă, sunt 341 de pacienţi, dintre care 43 sunt intubaţi.



Chiar dacă situaţia a început să se îmbunătăţească, autorităţile rămân îngrijorate de numărul mare al deceselor asociate noului coronavirus. „Pe parcursul săptămânii precedente, au fost înregistrate 309 cazuri de deces prin COVID-19, ceea ce a constituit o creştere cu 5% comparativ cu săptămâna precedentă. Situaţia este cauzată şi de efectul inerţial. Înregistrăm decese la persoanele care s-au îmbolnăvit în perioada în care era un număr exploziv de cazuri noi. Până la ora actuală, pe parcursul pandemiei, au fost înregistrate peste 8 100 de cazuri de COVID-19cu sfârşit letal”, a comunicat Svetlana Nicolaescu.



Potrivit datelor Ministerului Sănătăţii, bilanţul cazurilor de COVID-19 în ţară a ajuns la 348,5 mii.