Ruslan Codreanu: Oraşul se va dezvolta când nu se va face politică la nivel administrativ

Fostul edil a spus că, acum patru ani, a devenit consilier municipal şi de atunci a intrat în esenţa problemelor oraşului. Potrivit lui Ruslan Codreanu, Chişinăul este plin de extremităţi. „Pe de o parte, cu oameni frumoşi, dedicaţi, angajaţi, iar pe de altă parte, cu oameni plini de ipocrizie, hoţi şi corupţi”.

„Când mi-am asumat responsabilitatea de a administra şi a fi angajat al Primăriei, am pus punct la toate speculaţiile politice şi tot ce am vrut să fac este să ţin problemele sub control şi să modernizăm oraşul”, a declarat Ruslan Codreanu.

Fostul edil afirmă că din bugetul municipal „se poate de lucrat în interesul oraşului” şi că, de când a venit la conducerea Primăriei, a reuşit să repare şapte grădiniţe într-un an, să amenajeze scuaruri şi parcuri. La fel, terenuri sportive, terenuri de joacă, curţi de bloc. Nu au lipsit investiţiile în utilaje medicale destinate spitalelor şi drumuri, a mai spus Ruslan Codreanu.

Ruslan Codreanu a asigurat interimatul funcţiei de primar general al municipiului Chişinău din 25 aprilie 2018, ca urmare a suspendării din funcţie a Silviei Radu în legătură cu înregistrarea sa în cursa electorală pentru funcţia de primar.

Secretarul Consiliului municipal Chişinău, Adrian Talmaci, a fost împuternicit, astăzi, să exercite temporar funcţia de primar general interimar al municipiului Chişinău.

Alegeri locale generale vor avea loc în acest an, în data de 20 octombrie.

